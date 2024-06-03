Государство вышло из состава акционеров производителя воды «Ессентуки»

Государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышло из состава учредителей «Холдинг Аква», производителя минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан». Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.



Ранее «Кавминкурортресурсам» принадлежала четвертая часть компании, остальные 75% — частному ООО «Аква Инвестиции». По итогам сделки, которую закрыли на прошлой неделе, ООО «Аква Инвестиции» стало единственным владельцем «Холдинг Аква».

К настоящему моменту управляющим акционером холдинга остается АФК «Система». Производитель также заявил о намерении и дальше сотрудничать с прежним владельцем доли.