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    Государство вышло из состава акционеров производителя воды «Ессентуки»

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    Государственное АО «Кавминкурортресурсы» вышло из состава учредителей «Холдинг Аква», производителя минеральной воды «Ессентуки» и «Нарзан». Об этом в понедельник, 3 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.

    Ранее «Кавминкурортресурсам» принадлежала четвертая часть компании, остальные 75% — частному ООО «Аква Инвестиции». По итогам сделки, которую закрыли на прошлой неделе, ООО «Аква Инвестиции» стало единственным владельцем «Холдинг Аква».

    К настоящему моменту управляющим акционером холдинга остается АФК «Система». Производитель также заявил о намерении и дальше сотрудничать с прежним владельцем доли.

    Подробности и стоимость сделки не уточняются.

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