Хинштейн после хакерских атак призвал российские компании заняться своей кибербезопасностью

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался по поводу произошедших хакерских атак. В своем telegram-канале 3 июня он призвал российский бизнес заняться своей кибербезопасностью. Депутат упомянул три крупных сбоя, произошедших за неделю.
Речь идет о масштабном техническом сбое СДЭК, когда была приостановлена отправка посылок. Также хакерской атаке подверглась
Хинштейн уточнил, что особого значения не имеет, кто конкретно стоит за этими атаками. Важно, что компании оказались к ним не готовы.
«По всем трем инцидентам должны быть проведены тщательные расследования и сделаны выводы — под угрозой оказался не только комфорт наших граждан, но и их личные данные», — написал депутат.
Александр Хинштейн посоветовал бы «всем компаниям решительно заняться уже наконец-то своей кибербезопасностью». Обращаясь к представителям бизнеса, он подчеркнул, что «халатность в этой сфере бьет не только по вашим клиентам, но и по вашему же кошельку».