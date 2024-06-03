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    Хинштейн после хакерских атак призвал российские компании заняться своей кибербезопасностью

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    Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказался по поводу произошедших хакерских атак. В своем telegram-канале 3 июня он призвал российский бизнес заняться своей кибербезопасностью. Депутат упомянул три крупных сбоя, произошедших за неделю.

    Речь идет о масштабном техническом сбое СДЭК, когда была приостановлена отправка посылок. Также хакерской атаке подверглась IT-компания, которая занимается обслуживанием серверов С1. Сегодня в первой половине дня стало известно, что в сети продуктовых магазинов «Верный» не принимается оплата картами. Хакерская атака повлияла также на работу сайта и приложения ретейлера: онлайн-заказы перестали приниматься и обрабатываться.


    Хинштейн уточнил, что особого значения не имеет, кто конкретно стоит за этими атаками. Важно, что компании оказались к ним не готовы.

    «По всем трем инцидентам должны быть проведены тщательные расследования и сделаны выводы — под угрозой оказался не только комфорт наших граждан, но и их личные данные», — написал депутат.

    Александр Хинштейн посоветовал бы «всем компаниям решительно заняться уже наконец-то своей кибербезопасностью». Обращаясь к представителям бизнеса, он подчеркнул, что «халатность в этой сфере бьет не только по вашим клиентам, но и по вашему же кошельку».

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