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    «Коммерсантъ»: ретейлер «Верный» подвергся атаке хакеров. Магазины сети не принимают оплату картами

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    В результате хакерской атаки почти тысяча магазинов сети «Верный» перестали принимать оплату банковскими картами. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ».

    Атака повлияла также на работу сайта и приложения ретейлера: онлайн-заказы перестали приниматься и обрабатываться. По данным «Ъ», ряд систем «Верного» работает с затруднениями уже третий день. Убытки компании к настоящему моменту уже оцениваются как минимум в 300 миллионов рублей, а через неделю могут составить миллиард рублей, если ситуацию не удастся исправить в ближайшее время.

    Проблемы затронули магазины сети в Москве и других городах.

    Ранее с аналогичной проблемой столкнулся логистический оператор СДЭК. С 26 мая оператор не выдавал и не принимал отправления в пунктах выдачи заказов, не работали его сайт и приложение.

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