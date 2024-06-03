«Коммерсантъ»: ретейлер «Верный» подвергся атаке хакеров. Магазины сети не принимают оплату картами

В результате хакерской атаки почти тысяча магазинов сети «Верный» перестали принимать оплату банковскими картами. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ».
Атака повлияла также на работу сайта и приложения ретейлера: онлайн-заказы перестали приниматься и обрабатываться. По данным «Ъ», ряд систем «Верного» работает с затруднениями уже третий день. Убытки компании к настоящему моменту уже оцениваются как минимум в 300 миллионов рублей, а через неделю могут составить миллиард рублей, если ситуацию не удастся исправить в ближайшее время.
Проблемы затронули магазины сети в Москве и других городах.
Ранее с аналогичной проблемой столкнулся логистический оператор СДЭК. С 26 мая оператор не выдавал и не принимал отправления в пунктах выдачи заказов, не работали его сайт и приложение.