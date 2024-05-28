СДЭК не смог возобновить обслуживание. Ответственность за сбой взяли хакеры

СДЭК третий день не может возобновить работу из-за технического сбоя, приложение и сайт недоступны. Выдача и приём отправлений приостановлены, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

«В течение понедельника мы значительно продвинулись в восстановлении полноценной работы, но, к сожалению, оказались не готовы возобновить обслуживание», — говорится в телеграм-канале компании 28 мая.



Все посылки находятся в безопасности, уверяют в компании.

Ответственность за кибератаку, по данным РИА Новости, взяли на себя хакеры из группировки Head Mare.

