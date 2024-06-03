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    «Самокат просто остановится». Как будут работать запретные зоны для кикшеринга во время ПМЭФ

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    В пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh 3 июня рассказали «Фонтанке», как будут работать «запретные зоны», установленные для СИМ на период Петербургского международного экономического форума.

    «Все они будут отображены на карте в приложении. Мы рекомендуем пользователям заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений», — отметили там.

    В компании добавили, что самокат просто остановится, если въедет в запретную зону. СИМ, которые обычно ждут арендаторов в данных зонах, временно уберут. Гораздо меньше самокатов, например, уже сегодня у метро «Горьковская».

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    Ранее «Фонтанка» писала, что Смольный запретил движение электросамокатов в шести районах города на время ПМЭФ. В сообщении городского правительства отмечалось, что решение о запрете СИМ принято «в целях усиления охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности».

    «Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, так как управлять ими могут в том числе дети и подростки, плохо знающие правила дорожного движения», — объяснил губернатор города Александр Беглов. СИМ решили убрать, чтобы повысить безопасность петербуржцев и гостей города.

    Напомним, запрет будет действовать на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского, Пушкинского и Центрального районов с 00:00 5 июня до 24:00 8 июня 2023 года. Таким образом, он полностью охватит все дни проведения Петербургского международного экономического форума.

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