«Самокат просто остановится». Как будут работать запретные зоны для кикшеринга во время ПМЭФ

В пресс-службе сервиса аренды электросамокатов Whoosh 3 июня рассказали «Фонтанке», как будут работать «запретные зоны», установленные для СИМ на период Петербургского международного экономического форума.



«Все они будут отображены на карте в приложении. Мы рекомендуем пользователям заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений», — отметили там.



В компании добавили, что самокат просто остановится, если въедет в запретную зону. СИМ, которые обычно ждут арендаторов в данных зонах, временно уберут. Гораздо меньше самокатов, например, уже сегодня у метро «Горьковская».

