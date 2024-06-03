Хотите верьте, хотите нет. Какие прогнозы ПМЭФ-2023 сбылись, а какие не оправдались

Спикеры Петербургского международного экономического форума высказываются не только по актуальным вопросам, но и строят прогнозы на ближайшее и отдаленное будущее. «Фонтанка» вспомнила, что предсказывали и обещали эксперты, чиновники и бизнесмены на ПМЭФ-2023, и проверила, насколько сбылись эти ожидания.



Повышение налогов

Спикеры ПМЭФ-2023 много высказывались о повышении налогов. Такое развитие событий, к примеру, считал вероятным министр финансов РФ Антон Силуанов. «Если мы хотим больших расходов, надо понять, откуда возьмутся деньги», — отмечал он. При этом сокращение расходов бюджета чиновник назвал более правильным, но менее вероятным сценарием.



Министр финансов оказался прав. В конце мая 2024 года Минфин направил в правительство предложения о грядущей налоговой реформе. Эффект оценивается в дополнительные 533 млрд рублей поступлений по НДФЛ и 1,6 трлн рублей — по налогу на прибыль в 2025 году. При этом расходы, согласно утвержденному федеральному бюджету, вырастут в 2024 году на 15,8%.



Рост экономики

Темпы роста экономики по итогам 2023 года превысят предыдущий прогноз Минэкономразвития на 1,2%, предполагал на ПМЭФ-2023 глава ведомства Максим Решетников. Прогноз оказался верным: в прошлом году российский ВВП увеличился на 3,6%.

Инфляция

«Прогноз по инфляции на 2023 год остается в 5,3%, возможно, меньше будет», — заявил в ходе ПМЭФ 2023 года Андрей Белоусов, который тогда занимал должность первого вице-премьера. Но чиновник недооценил рост цен. По итогам 2023 года потребительская инфляция в годовом выражении составила 7,42%, отчитался Росстат.



Курс рубля

Участники ПМЭФ-2023 предрекали относительно стабильный курс российской валюты по отношению к американской. Курс рубля будет находиться более-менее в сегодняшнем коридоре, говорил глава Сбербанка Герман Греф, при условии, что не случится какого-то кризиса на мировом рынке. Тогдашний вице-премьер Андрей Белоусов называл «комфортным» курс 80–90 рублей за доллар.

В целом ожидания сбылись: хотя в августе и октябре 2023 года российская валюта пробивала потолок 100 рублей за доллар, конец прошлого года и начало 2024-го прошли в пределах «комфортного» диапазона.



Индексация МРОТ

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2023, отметил, что минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5% вместо 10%. А к 2030 году он должен вырасти вдвое.



Пока президент не ошибся: федеральный МРОТ в 2024 году проиндексировали на 18,5%, до 19 242 рублей. Но, к примеру, в Петербурге региональный МРОТ в 2024 году вырос на 6,4% и достиг 25 000 рублей.

ВСМ

Об актуальности проекта ВСМ Москва — Петербург на ПМЭФ-2023 заявил генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров. «Вложения более триллиона, но модель крайне интересна. Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ВСМ был. <...> Сейчас время такие проекты реализовывать, они хорошо укладываются сейчас в финансовую модель», — сказал он.



Буквально через пару месяцев ускорение проекту придало его публичное упоминание президентом Владимиром Путиным.

Осенью губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о предоставлении земельных участков под строительство ВСМ, а в проект генплана внесли терминал у Московского вокзала. В начале апреля Владимир Путин сделал еще ряд поручений по поводу строительства ВСМ, но концессионное соглашение до сих пор не заключено. Перезапуск автопрома

Перед петербургским автопромом стоит задача вернуться к докризисным показателям, когда предприятия работали в 2–3 смены и обеспечивали 28% от всего объема выпуска машин в России, заявил накануне ПМЭФ-2023 Александр Беглов. Сроки для исполнения задачи губернатор не назвал. Но глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, под управлением которого тогда находился бывший автозавод Nissan, сообщал, что собранные на этом предприятии автомобили поступят в продажу уже летом 2023 года.

В итоге «АвтоВАЗ» вернул завод государству, а его продукция поступила к дилерам лишь в самом конце мая 2024 года. В Смольном тоже признали, что к цифрам 2021 года пока вернуться не получится.



Беспилотные автомобили

Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по российским дорогам в 2025–2026 годах, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе ПМЭФ-2023. В дни форума на трассе М-11 из Петербурга, действительно, запустили КАМАЗы-беспилотники. Но пока за их движением следят два водителя-оператора.

Глава Минцифры Максут Шадаев спустя почти год назвал другой временной горизонт. По его мнению, беспилотные автомобили будут широко использоваться на дорогах России через пять-семь лет. В Смольном уже определили территории, куда не будут пускать беспилотные автомобили.

Восстановление иностранного турпотока



В 2023 году в Россию въедет 10 млн иностранных туристов — прогнозировал на ПМЭФ-2023 заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Ожидания, судя по всему, не оправдались.

Общее количество поездок иностранных граждан в Россию по итогам 2023 года составило 15,4 млн, из них с целью туризма — 670,69 тыс., сообщала Погранслужба ФСБ РФ. Впрочем, не исключено, что ведомство использовало иную методологию подсчета, нежели МЭР.

Карта «Мир» для туристов



Закон о запуске электронной карты туриста, которой смогут платить иностранные путешественники, может быть принят летом 2023 года, заявил в ходе ПМЭФ-2023 заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Закон, действительно, был принят, но карта туриста пока только тестируется в Москве. По всей стране она заработает до конца 2024 года, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

