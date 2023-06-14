На трассе М-11 из Петербурга запустили КАМАЗы-беспилотники

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Три КАМАЗа-беспилотника стартовали сегодня из Петербурга в Москву с 679-го километра трассы М-11 «Нева». Грузовики класса К-3 доставят в Москву реальные коммерческие грузы, а также соберут информацию о трассе, отработают алгоритмы программного обеспечения и сенсоров.

Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»



Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 июня, который присутствует на церемонии официального запуска, пока что грузовик выглядит привычно — в кабине есть руль, а за движением и поведением машины по трассе будут следить два водителя-оператора. Они же возьмут на себя управление при объезде участка трассы под Тверью и заезды на заправку. Но совсем скоро, когда мастерство программы отточат по максимуму, от операторов, да и от кабины в целом, можно будет отказаться.



Разработкой КАМАЗ занимается уже 5 лет, сейчас подобные машины уже используют для закрытых территорий — угольных разрезов, заводских территорий. Пока что для работы в условиях дороги собрали 6 беспилотных машин, ещё 12 планируют выпустить на будущий год.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Беспилотник не может превышать скорость, выезжать за пределы разметки, но и не может обезопасить себя от действий посторонних водителей. Решение на дороге грузовик принимает сам, в непредвиденных случаях просто останавливается. Траекторию движения инженер видит на планшете.

Как сообщает КАМАЗ, «отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках Программы Экспериментального правового режима (ЭПР) на трассе М-11 «Нева». Ответственным за реализацию проекта выступает Минтранс России».