    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    766мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd83.64eur90.39

    На трассе М-11 из Петербурга запустили КАМАЗы-беспилотники

    4934
    24 комментария
    Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Три КАМАЗа-беспилотника стартовали сегодня из Петербурга в Москву с 679-го километра трассы М-11 «Нева». Грузовики класса К-3 доставят в Москву реальные коммерческие грузы, а также соберут информацию о трассе, отработают алгоритмы программного обеспечения и сенсоров.

    Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»


    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 14 июня, который присутствует на церемонии официального запуска, пока что грузовик выглядит привычно — в кабине есть руль, а за движением и поведением машины по трассе будут следить два водителя-оператора. Они же возьмут на себя управление при объезде участка трассы под Тверью и заезды на заправку. Но совсем скоро, когда мастерство программы отточат по максимуму, от операторов, да и от кабины в целом, можно будет отказаться.

    Разработкой КАМАЗ занимается уже 5 лет, сейчас подобные машины уже используют для закрытых территорий — угольных разрезов, заводских территорий.

    Пока что для работы в условиях дороги собрали 6 беспилотных машин, ещё 12 планируют выпустить на будущий год.

    ПоделитьсяПоделиться


    Беспилотник не может превышать скорость, выезжать за пределы разметки, но и не может обезопасить себя от действий посторонних водителей. Решение на дороге грузовик принимает сам, в непредвиденных случаях просто останавливается. Траекторию движения инженер видит на планшете.

    Как сообщает КАМАЗ, «отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках Программы Экспериментального правового режима (ЭПР) на трассе М-11 «Нева». Ответственным за реализацию проекта выступает Минтранс России».

    Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру»

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close