Островок безопасности. В Петербурге решили, куда не будут впускать беспилотные автомобили

Комитет по транспорту Петербурга назвал территории, где будет ограничено движение беспилотных автомобилей. Не то чтобы они эксплуатировались в городе, но расширение эксперимента с КАМАЗами не за горами.



Проект постановления опубликован 22 июня. Оно вводит «ограничения эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств 1 категории» — это и есть беспилотные машины, которые движутся, тем не менее, с человеком в салоне. Именно по такой схеме запускали на прошлой неделе грузовики с автопилотом по трассе М-11.



Беспилотные машины, согласно проекту постановления, не впустят на Кольцевую, ЗСД, на территорию всего Центрального и Адмиралтейского районов. Помимо этого, закрытыми для транспорта будущего будут Кадетская линия В.О., Кронверкская набережная, Московский проспект, Пулковское шоссе, Приморский проспект и Приморское шоссе. Отдельно указано, что ограничения вводятся «в целях минимизации опасности эксплуатации для пользователей этих транспортных средств или других участников дорожного движения, защиты исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) и регионального значения, обеспечения безопасности при организации мероприятий», а также «с учетом интенсивности движения общественного и грузового транспорта».



В преамбуле ссылаются на федеральный закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», именно он позволяет региональным властям устанавливать такие режимы. Ранее для беспилотников он был введен в 37 населенных пунктах, включая Петербург, а также на трассе М-11. На прошлой неделе КамАЗы с оператором внутри тронулись по ней из Петербурга в Москву. Однако идеологически доставка грузов должна осуществляться от одного логистического центра до другого, а не просто по скоростной магистрали. Так что на следующем этапе машина должна будет проехать и по городской улично-дорожной сети.

