«Это ближайшее будущее». Глава Минцифры рассказал, когда в России начнут широко использоваться беспилотные авто

Через пять-семь лет беспилотные автомобили будут широко использоваться на дорогах России. Такое мнение высказал глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

«Думаю, что технологии уже готовы», — сказал министр, выступая на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days Fest. «Еще много вопросов по безопасности, социальному восприятию» (цитата по ТАСС).

Также он рассказал и о собственном опыте использования беспилотного автомобиля: по его словам, он ездил в беспилотной автомашине «уже несколько раз».