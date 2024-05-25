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    «Это ближайшее будущее». Глава Минцифры рассказал, когда в России начнут широко использоваться беспилотные авто

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    Через пять-семь лет беспилотные автомобили будут широко использоваться на дорогах России. Такое мнение высказал глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.

    «Думаю, что технологии уже готовы», — сказал министр, выступая на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days Fest. «Еще много вопросов по безопасности, социальному восприятию» (цитата по ТАСС).

    Также он рассказал и о собственном опыте использования беспилотного автомобиля: по его словам, он ездил в беспилотной автомашине «уже несколько раз».

    В том же выступлении Шадаев заявил, что здравоохранение, транспортная инфраструктура и государственное управление в течение ближайших 20 лет претерпят значительные изменения благодаря цифровизации и внедрению искусственного интеллекта и станут гораздо эффективнее.

    Максут Шадаев работает на посту министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 2020 года. 14 мая 2024 года указ о его повторном назначении подписал президент России Владимир Путин.

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