«Это ближайшее будущее». Глава Минцифры рассказал, когда в России начнут широко использоваться беспилотные авто

Через пять-семь лет беспилотные автомобили будут широко использоваться на дорогах России. Такое мнение высказал глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев.
«Думаю, что технологии уже готовы», — сказал министр, выступая на международном фестивале по кибербезопасности Positive Hack Days Fest. «Еще много вопросов по безопасности, социальному восприятию» (цитата по ТАСС).
Также он рассказал и о собственном опыте использования беспилотного автомобиля: по его словам, он ездил в беспилотной автомашине «уже несколько раз».
В том же выступлении Шадаев заявил, что здравоохранение, транспортная инфраструктура и государственное управление в течение ближайших 20 лет претерпят значительные изменения благодаря цифровизации и внедрению искусственного интеллекта и станут гораздо эффективнее.