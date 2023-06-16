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    ПМЭФ-2023

    «Долго говорим, долго запрягаем». В РЖД рассказали о судьбе высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

    1905
    12 комментариев

    Генеральный директор-председатель правления РЖД Олег Белозеров заявил об актуальности проекта ВСМ Москва — Петербург. Вопрос 16 июня обсуждали на ПМЭФ-2023 в ходе делового завтрака Сбербанка.

    «Долго говорим, долго запрягаем, пока не поехали, — признал Белозеров. — Вложения более триллиона, но модель крайне интересна. Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ВСМ был. Во-первых, 2 часа 30 минут из Москвы в Петербург — абсолютно другой уровень. Мы готовы построить свой подвижной состав. Выиграют все территории. Несмотря на то, что на сегодняшний момент есть огромные сложности с переводом валюты, с массой ограничений — мы не можем доехать в порты Балтики и на Северо-Запад. Ну не можем! И нам нужно построить железную дорогу. Мы что будем строить? Ту железную дорогу, которую строили исторически, или построим новую, шаг вперед? Сейчас время такие проекты реализовывать, они хорошо укладываются сейчас в финансовую модель».

    Ранее в компании заявили, что, по сути, строительство ВСМ уже идет, в частности согласованы планировочные решения по терминалу для поездов на месте нынешних складов Кокоревых в Петербурге. Одновременно, по данным «Фонтанки», запущена процедура изъятия земельных участков вдоль полосы отвода в квартале «Фарфоровский пост».

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