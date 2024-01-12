Росстат подсчитал: инфляция в 2023 году составила 7,4%, а яйца подорожали на 61%

Годовая инфляция в России по итогам декабря 2023 года составила 7,42%, подсчитал Росстат. Это укладывается в прогнозный диапазон Банка России, который к концу прошлого года ожидал инфляцию до 7,5%. Среди представленных в материалах статистического ведомства продуктов больше всего с начала года подорожали яйца — на 61,4%.



Как следует из опубликованных 12 января данных Росстата, в декабре инфляция замедлилась до 0,73% после 1,11% в ноябре. Среди продуктов в потребительской корзине больше всех за месяц подорожали огурцы — на 40,4%. Яйца на втором месте — за месяц они прибавили 18,2% (в ноябре было +15%). Третье место с большим отрывом получает виноград, подорожавший на 8,2%. В то же время больше всего подешевели апельсины — на 7,2%.