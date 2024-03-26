«К цифрам 2021 года еще не подойдем». Смольный дал прогноз восстановления петербургского автопрома

Власти Петербурга не ожидают восстановления производства автомобилей до докризисного уровня в 2024 году. Об этом во вторник, 26 марта, рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства.



«Автокластер, к сожалению, в 2023 году продемонстрировал снижение», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой. Так, по данным Петростата, в 2023 году выпуск автомобилей в Петербурге упал на 82,5%. Однако смена собственников предприятий дает надежду на восстановление, подчеркнул Алексей Зырянов.

