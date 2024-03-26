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    «К цифрам 2021 года еще не подойдем». Смольный дал прогноз восстановления петербургского автопрома

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    Власти Петербурга не ожидают восстановления производства автомобилей до докризисного уровня в 2024 году. Об этом во вторник, 26 марта, рассказал глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов в ходе заседания городского правительства.

    «Автокластер, к сожалению, в 2023 году продемонстрировал снижение», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой. Так, по данным Петростата, в 2023 году выпуск автомобилей в Петербурге упал на 82,5%. Однако смена собственников предприятий дает надежду на восстановление, подчеркнул Алексей Зырянов.

    По его словам, завод Hyundai перешел в собственность компании «Арт-Финанс» и там началась сборка автомобилей под брендом Solaris.

    Запустил производство также бывший завод Nissan (сейчас «Автозавод Санкт-Петербург»). Как сообщала «Фонтанка», там начался выпуск автомобилей Xcite в партнерстве с китайской Chery.

    Бывший завод Toyota перешел в собственность государства в лице НАМИ. «Знаем о планах Обуховского завода о начале запуска там электромобилей», — сказал Зырянов. Однако ранее вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что на бывшем заводе Toyota в Петербурге производство моделей бизнес-класса запустит Aurus.

    «К 2024 году к цифрам 2021 года еще не подойдем», — резюмировал Алексей Зырянов. Однако рост в этом секторе уже заметен. «Ниша освободилась, идет замещение», — заключил он.

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