Белоусов: Беспилотные автомобили без водителей начнут тестировать на М-11 в 2025–2026 году

Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по российским дорогам в 2025–2026 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе ПМЭФ-2023 14 июня.



«В районе 2025–2026 года начнем экспериментировать с пятым уровнем автономности, с полностью беспилотными [автомобилями]», — отметил он.



Напомним, сегодня на трассе М-11 из Петербурга запустили КАМАЗы-беспилотники. Пока за движением машины будут следить два водителя-оператора. Они же возьмут на себя управление при объезде участка трассы под Тверью и заезды на заправку.

