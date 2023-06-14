Белоусов: Беспилотные автомобили без водителей начнут тестировать на М-11 в 2025–2026 году

Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по российским дорогам в 2025–2026 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в ходе ПМЭФ-2023 14 июня.
«В районе 2025–2026 года начнем экспериментировать с пятым уровнем автономности, с полностью беспилотными [автомобилями]», — отметил он.
Напомним, сегодня на трассе М-11 из Петербурга запустили КАМАЗы-беспилотники. Пока за движением машины будут следить два водителя-оператора. Они же возьмут на себя управление при объезде участка трассы под Тверью и заезды на заправку.
По словам Белоусова, обход Твери завершат к концу 2024 года. А саму трассу продлят на восток до Казани и Екатеринбурга. Увеличение плеча позволит снизить затраты.
«Самое главное — переход от «третьего плюс» к четвертому и пятому уровням автономности. Это означает, что человека нет в кабине», — сказал вице-премьер. По его словам, диспетчер все равно будет следить за движением грузовика, но сможет делать это удаленно, а не находиться в кабине, как сейчас. «К сожалению, пока ни одной дороги, которая отвечала бы таким требованиям, нет», — отметил Белоусов. Но к этому тоже придется двигаться «в экспериментальном порядке».