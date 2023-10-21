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    В Петербурге отдали землю под строительство ВСМ. На всё отпускают три года

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    6 комментариев

    Губернатор Александр Беглов подписал несколько постановлений о предоставлении земельных участков для строительства железнодорожных путей. Речь идет о городском этапе высокоскоростной магистрали до Москвы.

    Постановления опубликованы накануне. В частности, речь идет об участках на улице Самойловой, улице Салова, в 1-м Рыбацком проезде, на Софийской. Они передаются РЖД в аренду, к каждому прописаны инвестиционные условия. Судя по всему, льготные, потому что аренда участка на Софийской почти в 8 тысяч квадратных метров предусматривает ежемесячную плату в 143 рубля. «Срок строительства объекта — 36 месяцев со дня заключения договоров аренды», — говорится в постановлениях.

    Ранее Росжелдор уже начал изымать участки для строительства высокоскоростной магистрали. Пока это не земля с жилыми домами, но до нее очередь тоже дойдет — речь идет о квартале Фарфоровского поста. Помимо строительств путей, в Петербурге построят терминал для поездов ВСМ рядом с Московским вокзалом: он внесен в проект Генплана, хотя сам подход пришлось значительно менять после того, как планы представили в 2021 году на совете по сохранению культурного наследия.

    Напомним, согласно документам, приложенным к проекту бюджета, ВСМ собираются построить к 2028 году, однако руководство РЖД говорило о 2030-м. В следующем году из внебюджетных источников выделят более 20 млрд рублей, общая же стоимость оценивается минимум в 1,7 трлн. Подробнее — читайте на «Фонтанке».

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    Комментарии 6

    Гость21 Окт 2023 в 13:24
    Нужно запрашивать у РЖД конкретные планы по ускорению строительства
    +0−0
    Кулунжу21 Окт 2023 в 12:58
    За три года ни одной станции метро не открыли, а тут всм построить собираются. Сказочники.
    +3−0
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