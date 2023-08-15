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    В Петербурге начали изымать землю под ВСМ

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    2 комментария

    Росжелдор выпустил уже несколько распоряжений об изъятии земель для строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Это еще не участки Фарфоровского поста.

    По данным "Фонтанки", распоряжения выпущены в период с мая по август, последнее датируется 4 августа. Категория территорий - земли населенных пунктов, но пока речь не идет об участках с жилыми домами, хотя они на очереди.

    ЛАЙК6
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    Комментарии 3

    Гость15 Авг 2023 в 16:22
    так оно есть), в Москве
    +0−0
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