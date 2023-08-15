Росжелдор выпустил уже несколько распоряжений об изъятии земель для строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Это еще не участки Фарфоровского поста.
По данным "Фонтанки", распоряжения выпущены в период с мая по август, последнее датируется 4 августа. Категория территорий - земли населенных пунктов, но пока речь не идет об участках с жилыми домами, хотя они на очереди.
В Петербурге начали изымать землю под ВСМ
15 августа 2023, 16:00
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Росжелдор выпустил уже несколько распоряжений об изъятии земель для строительства Высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Это еще не участки Фарфоровского поста.