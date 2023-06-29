Петербуржцев оповестили об изъятии зданий и земли под строительство ВСМ. Речь не только про Фарфоровский пост

Фрунзенский район, как и предупреждала «Фонтанка», оповестил жителей о скором изъятии земель под строительство ВСМ Петербург — Москва. Начнут во втором квартале 2024 года.
Оповещение опубликовано на сайте Фрунзенского района, выглядит оно так же, предполагала ранее «Фонтанка». Изъятию подлежат участки, на которых расположены дома № 54, 48, 40 и 34. Предполагается, что эта земля потребуется для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург — Москва, проект которой недавно в очередной раз актуализировало на словах руководство РЖД. Все заинтересованные лица могут получить информацию или заявить о своих имущественных правах на попадающую в эту зону недвижимость в течение 60 дней c момента публикации — которая, правда, не указана.
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Сроки изъятия в сообщении не указаны, однако «Фонтанка» знает, что обеспокоенным жителям в районе сообщили со ссылкой на РЖД: сама реализация проекта по строительству дополнительных путей на территории Петербурга под «специализированное пассажирское сообщение» рассчитана на 2024–2025 годы. Изъятие недвижимости стартует во II квартале 2024-го, после принятия такого решения органами власти. Снос четырех домов возможен только после изъятия.
Аналогичное оповещение на сайте администрации размещено по поводу трех участков в МО «Волковское». Там под изъятие попадают два участка у дома 46 по улице Салова и одно нежилое здание по адресу: Софийская улица, дом 6, корпус 3, литера В.