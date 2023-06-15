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    ПМЭФ-2023

    Минэкономразвития: Закон об электронной карте туриста на базе карты «Мир» примут летом 2023 года

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    8 комментариев

    Закон о запуске электронной карты туриста, которой смогут платить иностранные путешественники, может быть принят летом 2023 года. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 15 июня рассказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

    «Это система, по которой иностранный турист может забронировать тур у себя в стране, а по прибытии в Россию получить пластиковую карту "Мир", чтобы приобретать товары и услуги», — сказал он.

    По словам замминистра, законопроект, который запустит этот процесс, принят в первом чтении 13 июня. «Делаем большую ставку на то, что окончательное принятие будет в весеннюю сессию (продлится до 30 июля. — Прим. ред.)», — заявил Дмитрий Вахруков.

    О том, что происходит на ПМЭФ в Петербурге, смотрите в трансляции «Фонтанки».

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    Комментарии 8

    Гость15 Июн 2023 в 10:09
    Очень хорошо
    +2−0
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