Минэкономразвития: Закон об электронной карте туриста на базе карты «Мир» примут летом 2023 года

Закон о запуске электронной карты туриста, которой смогут платить иностранные путешественники, может быть принят летом 2023 года. Об этом в ходе ПМЭФ-2023 15 июня рассказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков.

«Это система, по которой иностранный турист может забронировать тур у себя в стране, а по прибытии в Россию получить пластиковую карту "Мир", чтобы приобретать товары и услуги», — сказал он.

По словам замминистра, законопроект, который запустит этот процесс, принят в первом чтении 13 июня. «Делаем большую ставку на то, что окончательное принятие будет в весеннюю сессию (продлится до 30 июля. — Прим. ред.)», — заявил Дмитрий Вахруков.