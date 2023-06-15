Арабы с карабинами и лютые пробки: что происходит на ПМЭФ в Петербурге онлайн

И мы продолжаем трансляцию с экономического форума в Петербурге. Сегодня первый полноценный день работы. А вчера мы показывали все основные стенды и самые интересные места площадки.

Про мелитопольскую черешню, беспилотники и танцы с палками читайте здесь.