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    Арабы с карабинами и лютые пробки: что происходит на ПМЭФ в Петербурге онлайн

    Всё самое главное с полей экономического форума в Петербурге

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    4 комментария

    Петербургский экономический форум начинает работать в полную силу. После пристрелочного «нулевого» дня открываются основные панели и приезжают самые именитые гости. Корреспонденты «Фонтанки» с самого утра работают в «Экспофоруме»

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    У съезда с КАД очень плотно. Посетители форума жалуются на перекрытия.

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    Гости из ОАЭ внезапно сменили концепцию танца. И если вчера танцевали с палочками, то сегодня с карабинами.

    Екатерина Рябчук \ MSK1

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    И мы продолжаем трансляцию с экономического форума в Петербурге. Сегодня первый полноценный день работы. А вчера мы показывали все основные стенды и самые интересные места площадки.

    Про мелитопольскую черешню, беспилотники и танцы с палками читайте здесь.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
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    Комментарии 4

    Гость15 Июн 2023 в 09:18
    Дикари, друзья дедушки
    +2−0
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