В Петербурге готовятся к аресту основателя Балтийской промышленной компании из-за китайских станков

О задержании Калединой 24 декабря узнал «Коммерсантъ». Издание отмечает, что сама Каледина категорически отрицает вину и считает характер следствия заказным. С предпринимательницей сперва беседовали в Москве, где ее задерживали оперативники ФСБ и экономической полиции Петербурга. После разговоров на Петровке ее увезли на арест в Северную столицу, здесь же ей должны предъявить обвинение.



В основе дела контракты с АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал»» от 2016 года. БПК поставила ему «универсальное металлообрабатывающее оборудование для механообрабатывающего участка». Закупка проходила под инвестпроект «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий», на него было выделено 15 млн руб. Обязательное условие — оборудование должно быть российского производства. Следствие убеждено, что на самом деле все было сделано в Китае, а от России оказалась только наклейка с made in.