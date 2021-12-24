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В Петербурге готовятся к аресту основателя Балтийской промышленной компании из-за китайских станков

Поставила китайские станки под видом отечественных и по завышенной стоимости. С такой фабулой в Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении Дианы Калединой, основательницы БПК.

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О задержании Калединой 24 декабря узнал «Коммерсантъ». Издание отмечает, что сама Каледина категорически отрицает вину и считает характер следствия заказным. С предпринимательницей сперва беседовали в Москве, где ее задерживали оперативники ФСБ и экономической полиции Петербурга. После разговоров на Петровке ее увезли на арест в Северную столицу, здесь же ей должны предъявить обвинение.

В основе дела контракты с АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал»» от 2016 года. БПК поставила ему «универсальное металлообрабатывающее оборудование для механообрабатывающего участка». Закупка проходила под инвестпроект «Техническое перевооружение предприятия для разработки и производства изделий», на него было выделено 15 млн руб. Обязательное условие — оборудование должно быть российского производства. Следствие убеждено, что на самом деле все было сделано в Китае, а от России оказалась только наклейка с made in.

Защитники Калединой отмечают, что в деле даже нет суммы ущерба. Оборудование было проверено и принято, у заказчика вопросов не возникло.

«Госпожа Каледина, которую за хватку и характер именуют «железной леди», сравнивая с самой Маргарет Тэтчер, фактически создала свое предприятие в 2002 году и успешно его развивала, став также одной из важных фигур в восстановлении и модернизации российского станкостроения», — характеризует подозреваемую «Коммерсантъ».

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Комментарии (3)

АдМиРал
Не завидую дамочке. "Госконтрактные" дела априори предполагают посадку, даже если ущерба нет. Дело Емельченкова на Адмиралтейских Верфях тому пример.
Артист ритуальных услуг
Оппа.. А чё станки ещё производятся в России?
ShkVAl
А ну как в ближайшее время какой-то генеральский сынишка опять станет владельцем процветающего бизнеса…
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