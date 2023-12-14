«Прилепили название к мобилизованным "мобики" — а они отлично воюют»: Путин подводит итоги года

По словам Путина, Россия еще может восстановить отношения с Западом. Но для этого нужны «внутренние изменения».

— Вот когда они начнут уважать другие страны <...>, а не санкциями давить, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы, — подчеркнул президент.