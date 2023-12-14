«Прилепили название к мобилизованным "мобики" — а они отлично воюют»: Путин подводит итоги года

Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на вопросы россиян. Следим за заявлениями президента в этой трансляции.
Автор: Городские порталы
Владимир Путин заявил, что экономика ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей восстанавливается.
— В этом году так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей, — говорит Путин.
Попытку ВСУ прорваться на левый берег Днепра Путин назвал последней попыткой контрнаступления.
По словам Путина, Россия еще может восстановить отношения с Западом. Но для этого нужны «внутренние изменения».
— Вот когда они начнут уважать другие страны <...>, а не санкциями давить, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы, — подчеркнул президент.
Президент заявил, что русские и украинцы — единый народ, и подчеркнул, что «сейчас происходит подобие гражданской войны».
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Путин в очередной раз заявил, что «Одесса — русский» город. В прошлый раз он говорил об этом во время выступления на Валдае в октябре этого года.
Президент дал слово журналисту с плакатом «Убивают Волгу». Тот обратил внимание главы государства на проблему обмеления реки. Путин ответил, что правительство работает над вопросом и не бросит его на самотек.
Военных интересовало, как обустроят людей, которые воевали, когда закончится СВО:
— Вот те же ветераны. Люди с колоссальным боевым опытом, пример настоящего патриотизма, они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Может быть, есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру?
— Что касается востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения, она в высшей степени востребована. Это очевидная абсолютно вещь, особенно на переломных моментах людей страны, вот как у нас сейчас, — заверил Путин.
На время вопроса военных и ответа президента стрельба прекратилась.
Вопрос президенту задают военные, которые, по их словам, находятся сейчас на линии фронта.
— Войну здесь слышно хорошо, — заявил военный, и сразу после его слов на фоне раздались выстрелы.
Спросили Путина и о вероятности второй волны мобилизации. Путин заверил, что в ней «никакой необходимости нет».
— В начале мобилизации было много иронии по поводу такого призыва, но мобилизованные отлично воюют, — ответил президент. — 14 мобилизованных получили звания Героев России. Сейчас 244 тысячи мобилизованных находятся в зоне спецоперации, 41 тысяча человек уволена по здоровью или по достижении предельного возраста. В этом году по контракту в российскую армию уже набрано 486 тысяч человек.
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Модераторы говорят, что получили шквал вопросов о спецоперации, и спросили президента, когда будет мир.
— Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, — ответил Путин. — Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются. Я напомню, о чём мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. В ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация <...> Но как же нет? Вопрос о денацификации Украины актуальный.
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Путин заявил, что с 1 января повышение МРОТ составит 18%.
По словам президента, уровень безработицы в России сегодня составляет 2,9% — «такого низкого показателя в истории России не было».
Глава государства рассказал, что реальная зарплата в России вырастет.
— Где-то около восьми процентов будет, за вычетом процентов. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная, — рассказал президент.
Президента спросили, какими экономическими показателями он гордится. Он ответил, что самый главный — это «рост экономики, рост ВВП по концу года ожидается 3,5%»
— Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Если в этом году будет плюс 3,5%, значит, отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция. Но Центральный банк и правительство принимают необходимые меры, — рассказал Путин.
Путина спросили, какой запас прочности у российской экономики на данный момент.
— Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед, — ответил президент.
Первый вопрос — о решении Путина баллотироваться в президенты в 2024 году.
Путин отметил, что главное для страны сейчас — укрепление суверенитета и обеспечение безопасности.
— Уверен, что и аудитория здесь находящаяся, и остальная страна без этого существовать не сможет, — заявил президент.
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Президент России зашел в зал, где будет подводить итоги года.
Модераторы говорят, что больше всего людей волнуют вопросы, касающиеся спецоперации, — пишут и военные, и их родные. Обещают, что поговорят обо всём «максимально обстоятельно».
Появился Дмитрий Песков. Он говорит, что встреча начнется через несколько минут.