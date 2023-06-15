    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    766мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.32eur91.07

    ПМЭФ-2023: Shkulev Media Holding запустил новый городской портал во Владивостоке

    Это уже 46-е региональное издание в сети холдинга

    1298
    2 комментария
    Владивостокский сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации
    Владивостокский сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорацииФото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться

    15 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент одной из ведущих медиакомпаний в России Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв объявил о запуске нового портала в сети холдинга — VLADIVOSTOK1.RU. Сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации.

    — Владивосток — столица одного из самых динамично развивающихся регионов России. Экономика Дальнего Востока бурно растет, поэтому для нас выбор города для запуска новой редакции был очевиден, — прокомментировал запуск портала Виктор Шкулёв.

    Торжественный запуск нового портала прошел на площадке ПМЭФ-2023

    Дмитрий Толстошеев / Городские порталы

    В центре внимания VLADIVOSTOK1.RU — эксклюзивные истории и новости, важнейшие социально-экономические тенденции.

    — Следуя за интересами аудитории и дорожа доверием читателей, мы опираемся на оперативность, честность и профессионализм в создании контента. Ключевая концепция Городских порталов — создание площадок для полноценного общения между горожанами, бизнесом и властью, — говорит Виктор Шкулёв.

    Публикуем несколько кадров с официального отркрытия портала на Петербургском международном экономическом форуме.

    Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв в компании топ-менеджеров
    Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв в компании топ-менеджеровФото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    На открытие сайта пришла певица Анита Цой (к слову, она на ПМЭФ представила свой фермерский стартап — линейку консерв и варенья)
    На открытие сайта пришла певица Анита Цой (к слову, она на ПМЭФ представила свой фермерский стартап — линейку консерв и варенья)Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    ПоделитьсяПоделиться

    Новый проект возглавила Екатерина Шайтанова, главный редактор забайкальского портала CHITA.RU, также входящего в состав Shkulev Media Holding.

    Городские порталы Shkulev Media Holding — крупнейшая в России сеть городских онлайн-медиа, которая объединяет сайты в 46 городах. В сеть входит крупнейший городской портал в стране E1.RU в Екатеринбурге, «Фонтанка.ру» в Санкт-Петербурге, порталы в Новосибирске (NGS.RU), Челябинске (74.RU), Нижнем Новгороде (NN.RU), Самаре (63.RU), десятках других городов. В 2022 году холдинг запустил городской портал в главном городе России — Москве. За это время MSK1.RU вошел в топ-2 московских медиа по размеру аудитории.

    Также Shkulev Media Holding выпускает глянцевые издания премиум-класса Psychologies, Marie Claire, «Вокруг Света», «Антенна-Телесемь», развивает сайты Woman.ru, StarHit, myDecor, theGirl, Wday, ряд других.

    Владивостокский сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации
    Владивостокский сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорацииФото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв в компании топ-менеджеров
    Президент Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв в компании топ-менеджеровФото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    На открытие сайта пришла певица Анита Цой (к слову, она на ПМЭФ представила свой фермерский стартап — линейку консерв и варенья)
    На открытие сайта пришла певица Анита Цой (к слову, она на ПМЭФ представила свой фермерский стартап — линейку консерв и варенья)Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру

    ВладивостокВиктор ШкулевГородские порталыСМИМедиаПМЭФ-2023
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close