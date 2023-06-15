ПМЭФ-2023: Shkulev Media Holding запустил новый городской портал во Владивостоке

Владивостокский сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации

Владивостокский сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации Фото: Дарья Драй / Фонтанка.ру

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент одной из ведущих медиакомпаний в России Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв объявил о запуске нового портала в сети холдинга — VLADIVOSTOK1.RU . Сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации.

— Владивосток — столица одного из самых динамично развивающихся регионов России. Экономика Дальнего Востока бурно растет, поэтому для нас выбор города для запуска новой редакции был очевиден, — прокомментировал запуск портала Виктор Шкулёв.

В центре внимания VLADIVOSTOK1.RU — эксклюзивные истории и новости, важнейшие социально-экономические тенденции.

— Следуя за интересами аудитории и дорожа доверием читателей, мы опираемся на оперативность, честность и профессионализм в создании контента. Ключевая концепция Городских порталов — создание площадок для полноценного общения между горожанами, бизнесом и властью, — говорит Виктор Шкулёв.

Публикуем несколько кадров с официального отркрытия портала на Петербургском международном экономическом форуме.