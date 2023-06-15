ПМЭФ-2023: Shkulev Media Holding запустил новый городской портал во Владивостоке

15 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент одной из ведущих медиакомпаний в России Shkulev Media Holding Виктор Шкулёв объявил о запуске нового портала в сети холдинга — VLADIVOSTOK1.RU. Сайт стал самой восточной точкой на карте медиакорпорации.
— Владивосток — столица одного из самых динамично развивающихся регионов России. Экономика Дальнего Востока бурно растет, поэтому для нас выбор города для запуска новой редакции был очевиден, — прокомментировал запуск портала Виктор Шкулёв.
Торжественный запуск нового портала прошел на площадке ПМЭФ-2023
Дмитрий Толстошеев / Городские порталы
В центре внимания VLADIVOSTOK1.RU — эксклюзивные истории и новости, важнейшие социально-экономические тенденции.
— Следуя за интересами аудитории и дорожа доверием читателей, мы опираемся на оперативность, честность и профессионализм в создании контента. Ключевая концепция Городских порталов — создание площадок для полноценного общения между горожанами, бизнесом и властью, — говорит Виктор Шкулёв.
Публикуем несколько кадров с официального отркрытия портала на Петербургском международном экономическом форуме.
Новый проект возглавила Екатерина Шайтанова, главный редактор забайкальского портала CHITA.RU, также входящего в состав Shkulev Media Holding.
Городские порталы Shkulev Media Holding — крупнейшая в России сеть городских онлайн-медиа, которая объединяет сайты в 46 городах. В сеть входит крупнейший городской портал в стране E1.RU в Екатеринбурге, «Фонтанка.ру» в Санкт-Петербурге, порталы в Новосибирске (NGS.RU), Челябинске (74.RU), Нижнем Новгороде (NN.RU), Самаре (63.RU), десятках других городов. В 2022 году холдинг запустил городской портал в главном городе России — Москве. За это время MSK1.RU вошел в топ-2 московских медиа по размеру аудитории.
Также Shkulev Media Holding выпускает глянцевые издания премиум-класса Psychologies, Marie Claire, «Вокруг Света», «Антенна-Телесемь», развивает сайты Woman.ru, StarHit, myDecor, theGirl, Wday, ряд других.