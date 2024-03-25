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    24 апреля — круглый стол «Кормить, лечить, стричь и не только: что происходит на рынке зоотоваров и услуг для животных»

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    По данным исследования NielsenIQ, индустрия товаров для животных остается одним из самых динамичных сегментов FMCG, за последний год темпы роста продаж в этой группе выросли на 23,8% в денежном выражении. Помимо самых популярных категорий в товарах — кормов и наполнителей, хозяева питомцев немало тратят на услуги для них — от ветеринарии до груминга и дрессировки. Что влияет на рынок товаров и услуг для животных, и что там происходит, обсудят участники круглого стола «Фонтанки».

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как развивался рынок зоотоваров и услуг для животных в уходящем году?
    • Как изменился уровень цен на товары для животных? А на услуги?
    • Как изменилась структура предложения с уходом иностранных брендов? Удалось ли заменить специализированные корма, лекарства и прочее? Есть ли у нас поставщики подобных товаров, производители аналогов?
    • С какими сложностями столкнулась индустрия в 2023 году?
    • Какие услуги для животных наиболее востребованы и почему?
    • Как вы видите будущее рынка зооуслуг и товаров? Каковы его перспективы?

    К участию в круглом столе приглашаются: онлайн и офлайн-зоомагазины; производители товаров для животных; салоны груминга; школы дрессировки; ветеринарные аптеки и ветеринарные клиники; гостиницы для животных.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 24 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Марина Семченкова, +7 (911) 208–10–11, marina.s@fontanka.ru

    План мероприятий

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