Завораживающие кадры. На поле под Петербургом остановилось около 3 тысяч птиц

Продолжается массовый весенний пролёт птиц через Петербург и Ленинградскую область. Во время миграции гуси делают короткие остановки, огромную стаю встретил в Тосненском районе биолог Павел Глазков.

«На одном поле мне посчастливилось наблюдать около трёх тысяч птиц! Они остановились отдохнуть в пригороде Северной столицы, вблизи жилых домов — значит, чувствуют себя в безопасности рядом с мегаполисом. Хотя и здесь гусям надо быть начеку: в пригороде тоже есть хищники», — рассказывает Глазков 16 мая в своем канале «Каждой твари по паре» .

Гуси время миграции объединяются в большие шумные стаи — так они чувствуют себя безопаснее. Чем больше скопление птиц, тем охотнее к ним присоединяются другие: и одиночки, и целые стаи.



Дальше гуси полетят в тундру. В Ленобласти останутся гнездится только несколько сотен пар, а остальные сотни тысяч пролетают наш регион транзитом.