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    Завораживающие кадры. На поле под Петербургом остановилось около 3 тысяч птиц

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    Продолжается массовый весенний пролёт птиц через Петербург и Ленинградскую область. Во время миграции гуси делают короткие остановки, огромную стаю встретил в Тосненском районе биолог Павел Глазков.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    «На одном поле мне посчастливилось наблюдать около трёх тысяч птиц! Они остановились отдохнуть в пригороде Северной столицы, вблизи жилых домов — значит, чувствуют себя в безопасности рядом с мегаполисом. Хотя и здесь гусям надо быть начеку: в пригороде тоже есть хищники», — рассказывает Глазков 16 мая в своем канале «Каждой твари по паре».

    Гуси время миграции объединяются в большие шумные стаи — так они чувствуют себя безопаснее. Чем больше скопление птиц, тем охотнее к ним присоединяются другие: и одиночки, и целые стаи.

    Дальше гуси полетят в тундру. В Ленобласти останутся гнездится только несколько сотен пар, а остальные сотни тысяч пролетают наш регион транзитом.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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