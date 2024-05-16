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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Три ДТП разом произошли на месте дорожных работ на дамбе. Растет пробка

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    Движение на дамбе Петербурга днем 16 мая затруднили сразу несколько аварий. Причем случились они в месте, где идут дорожные работы.

    Три ДТП произошли около 12:20 на 121-м километре внешнего кольца КАД, на Финской стороне дамбы, сообщает пресс-служба Дирекции КЗС Петербурга. В первом случае легковой автомобиль KIA сбил 10 водоналивных барьеров в месте работ. Во втором — столкнулись грузовая Scania и легковой Volkswagen. Участниками третьей аварии стали грузовик и две легковые машины.

    На место вызваны экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время затруднено движение в сторону Краснофлотского шоссе, проезд возможен только по правой полосе. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся на 2 километра.

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    ПетербургДТП в ПетербургеДамба
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