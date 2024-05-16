Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама

    «Предсказать дальнейший ход событий сложно». Землю вновь накрыла магнитная буря

    3949
    1 комментарий

    Землю в районе 12 часов 16 мая вновь накрыла магнитная буря. Об этом в своем telegram-канале сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Магнитная буря, которая снова нас посетила — среднего уровня, класс G2.

    «Это событие не было спрогнозировано Центрами прогнозов космической погоды, так что предсказать дальнейший ход событий сложно», — уточняет Леус.

    Также он предположил, что, скорее всего, эта магнитная буря будет непродолжительной и в ближайшее время прекратится.

    Ранее стало известно, что на Солнце произошли две вспышки высшего класса. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, новая вспышечная активность пока безобидна для Земли и её обитателей.

    В конце прошлой недели произошел сильнейший геомагнитный шторм. Жители в разных уголках планеты наблюдали северное сияние. Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты. Невероятные картины природы наблюдали там, где обычно подобное не происходит — в Феодосии, Казани и Мексике.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Магнитная буряМихаил ЛеусЦентр Фобос
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close