Землю в районе 12 часов 16 мая вновь накрыла магнитная буря. Об этом в своем telegram-канале сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Магнитная буря, которая снова нас посетила — среднего уровня, класс G2.
«Это событие не было спрогнозировано Центрами прогнозов космической погоды, так что предсказать дальнейший ход событий сложно», — уточняет Леус.
Также он предположил, что, скорее всего, эта магнитная буря будет непродолжительной и в ближайшее время прекратится.
Ранее стало известно, что на Солнце произошли две вспышки высшего класса. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, новая вспышечная активность пока безобидна для Земли и её обитателей.
В конце прошлой недели произошел сильнейший геомагнитный шторм. Жители в разных уголках планеты наблюдали северное сияние. Область полярных сияний распространилась до 40 градусов северной широты. Невероятные картины природы наблюдали там, где обычно подобное не происходит — в Феодосии, Казани и Мексике.
«Предсказать дальнейший ход событий сложно». Землю вновь накрыла магнитная буря
Землю в районе 12 часов 16 мая вновь накрыла магнитная буря. Об этом в своем telegram-канале сообщает специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
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