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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    «Это может сыграть против вас». Глава района Курской области попросила мужчин не носить камуфляж

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    Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала мужчин не носить камуфляжные костюмы. Об этом она написала у себя в соцсетях.

    «Все мы знаем, что наш район является приграничным и более подвержен атакам со стороны противника», — уточнила Дегтярева.

    В связи с этим камуфляжи могут «сыграть против» тех, кто их наденет.

    Помимо этого глава района попросила местных жителей по возможности не находиться рядом с местами скопления военнослужащих и военной техники.

    «Прошу <...> не снимайте и не выкладывайте в социальные сети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений БПЛА, работу ПВО или ее последствия», — призывает местных жителей Марина Дегтярева.

    Кореневский район находится на юго-западе Курской области.

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