«Это может сыграть против вас». Глава района Курской области попросила мужчин не носить камуфляж

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярева призвала мужчин не носить камуфляжные костюмы. Об этом она написала у себя в соцсетях.



«Все мы знаем, что наш район является приграничным и более подвержен атакам со стороны противника», — уточнила Дегтярева.



В связи с этим камуфляжи могут «сыграть против» тех, кто их наденет.



Помимо этого глава района попросила местных жителей по возможности не находиться рядом с местами скопления военнослужащих и военной техники.



«Прошу <...> не снимайте и не выкладывайте в социальные сети и на различные интернет-ресурсы записи с мест падений БПЛА, работу ПВО или ее последствия», — призывает местных жителей Марина Дегтярева.

