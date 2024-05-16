Реклама

    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.26eur98.83
    Реклама
    СРОЧНО

    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Более 6 кг бивней мамонта нашли под юбкой у женщины на таможне в Благовещенске

    1539
    1 комментарий
    Фото: ФТС России
    ПоделитьсяПоделиться

    Гражданка Китая пыталась вывезти из России заготовки для сувениров из бивней мамонта. Костяные бруски она приклеила к ногам под юбкой.

    Контрабанду обнаружили на пункте пропуска Благовещенск, сообщает 16 мая пресс-служба ФТС России. Женщина заметно нервничала во время устного опроса, и сотрудники таможни заподозрили неладное. При личном досмотре у нее изъяли 537 брусков цвета слоновой кости общим весом более 6 кг. Иностранка примотала их к ногам скотчем, скрыв объемной юбкой.

    Экспертиза показала, что изъятые бруски — полуфабрикат из бивней мамонта. Чтобы перевезти этот ценный материал через границу, нужно подать таможенную декларацию и предоставить заключение Минкультуры и Росприроднадзора.

    Женщина призналась, что из этих заготовок собиралась делать фигурки на продажу. А в результате получила административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля с помощью тайников). Теперь ей грозит штраф до трехкратного размера стоимости товара и конфискация.

    Фото: ФТС России

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    БлаговещенскТаможняБивни мамонтаКонтрабанда
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close