Более 6 кг бивней мамонта нашли под юбкой у женщины на таможне в Благовещенске

Гражданка Китая пыталась вывезти из России заготовки для сувениров из бивней мамонта. Костяные бруски она приклеила к ногам под юбкой.
Контрабанду обнаружили на пункте пропуска Благовещенск, сообщает 16 мая пресс-служба ФТС России. Женщина заметно нервничала во время устного опроса, и сотрудники таможни заподозрили неладное. При личном досмотре у нее изъяли 537 брусков цвета слоновой кости общим весом более 6 кг. Иностранка примотала их к ногам скотчем, скрыв объемной юбкой.
Экспертиза показала, что изъятые бруски — полуфабрикат из бивней мамонта. Чтобы перевезти этот ценный материал через границу, нужно подать таможенную декларацию и предоставить заключение Минкультуры и Росприроднадзора.
Женщина призналась, что из этих заготовок собиралась делать фигурки на продажу. А в результате получила административное дело по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля с помощью тайников). Теперь ей грозит штраф до трехкратного размера стоимости товара и конфискация.