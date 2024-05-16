Более 6 кг бивней мамонта нашли под юбкой у женщины на таможне в Благовещенске

Гражданка Китая пыталась вывезти из России заготовки для сувениров из бивней мамонта. Костяные бруски она приклеила к ногам под юбкой.

Контрабанду обнаружили на пункте пропуска Благовещенск, сообщает 16 мая пресс-служба ФТС России. Женщина заметно нервничала во время устного опроса, и сотрудники таможни заподозрили неладное. При личном досмотре у нее изъяли 537 брусков цвета слоновой кости общим весом более 6 кг. Иностранка примотала их к ногам скотчем, скрыв объемной юбкой.