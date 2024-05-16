«Это где-то после 2036 года»: глава Роскосмоса рассказал о планах по экспансии Луны

Совместная российско-китайская экспансия Луны начнется после 2036-го года. Об этом 16 мая сообщило РИА Новости, цитируя заявление главы корпорации «Роскосмос» Юрия Борисова.
Появление обитаемой научной станции на поверхности спутника Земли станет возможным после испытаний ядерной энергетической установки, которую РФ и Китай планируют вместе отправить на Луну в 2033–2035 гг.
Разработка установки уже началась: специалистам поставлена задача создать компактный, надежный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Его необходимость объясняется тем, что лунная ночь длится примерно 14 земных суток, и солнечные батареи не смогут накопить достаточное количество энергии для обеспечения работы электроприборов столь длительное время.
Юрий Борисов примет участие в переговорах глав России и Китая, которые состоятся во время государственного визита Владимира Путина в Пекин.
3 мая Китай запустил зонд к обратной стороне Луны для сбора образцов грунта.
20 августа прошлого года Роскосмос признал, что первая за полвека лунная миссия России потеряна. «Фонтанка» спросила эксперта — в чем было значение потерянной миссии «Луна-25».