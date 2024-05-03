За двумя килограммами грунта: Китай запустил зонд к обратной стороне Луны

В Китае с космодрома Вэньчан на острове Хайнань успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8», которая отправит на Луну станцию «Чанъэ-6». Об этом 3 мая сообщает ТАСС.

«Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей и отправится к обратной стороне спутника Земли для сбора образцов грунта. Местом посадки зонда выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен.

Всего предполагается собрать около двух килограммов образцов — в случае успешного выполнения миссии, грунт с обратной стороны Луны будет доставлен на Землю впервые. Его возраст может составить 4 миллиарда лет. Об этом заявил заместитель директора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин.

