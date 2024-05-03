За двумя килограммами грунта: Китай запустил зонд к обратной стороне Луны

В Китае с космодрома Вэньчан на острове Хайнань успешно стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y8», которая отправит на Луну станцию «Чанъэ-6». Об этом 3 мая сообщает ТАСС.
«Чанъэ-6» состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей и отправится к обратной стороне спутника Земли для сбора образцов грунта. Местом посадки зонда выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс — Эйткен.
Всего предполагается собрать около двух килограммов образцов — в случае успешного выполнения миссии, грунт с обратной стороны Луны будет доставлен на Землю впервые. Его возраст может составить 4 миллиарда лет. Об этом заявил заместитель директора Центра лунных исследований и космической инженерии Китайского национального космического управления Гэ Пин.
Геологический возраст образцов, добытых ранее США и Советским Союзом, оценивался примерно в 3 миллиарда лет, а возраст грунта, привезенного кораблем «Чанъэ-5» в 2020-м году, специалисты оценивали в 2 миллиарда лет.
Продолжительность миссии составит 53 дня; после сбора образцов они будут собраны и запечатаны в контейнере, взлетный модуль покинет Луну и состыкуется с орбитальным аппаратом на лунной орбите, после чего возвращаемый модуль доставит образцы обратно на Землю, приземлившись на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия.
По словам Гэ Пин, сбор образцов лунного грунта разного геологического возраста из разных районов Луны и проведение лабораторных исследований позволят составить более полное представление о Луне и получить глубокое понимание истории формирования и эволюции Луны и даже происхождения Солнечной системы.
Ранее стало известно, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разрабатывает концепцию координированного лунного времени.