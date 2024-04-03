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    Сверка часов: NASA разрабатывает стандарт времени для Луны по распоряжению Белого дома

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    Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разрабатывает концепцию координированного лунного времени по поручению администрации Джо Байдена. Эту задачу специалистам поставил глава Управления по научно-технической политике Белого дома Арати Прабхакар, о чем стало известно 3 апреля из публикации Reuters.

    До конца 2026 года космическому агентству предстоит разработать план единого стандарта лунного времени, который бы способствовал эффективной и безопасной передаче данных между космическими аппаратами, спутниками, базами и космонавтами, а также обеспечил надежную синхронизацию с Землей. Главная сложность заключается в том, что для человека на Луне земные часы отстают примерно на 58,7 микросекунды за земные сутки и имеют периодические отклонения, которые еще сильнее увеличивают расхождение лунного времени и земного.

    Ранее с аналогичной инициативой выступало и Европейское космическое агентство. Специалисты связывают повышенное внимание к вопросу лунного времени с новым этапом космической конкуренции. Сразу несколько стран разрабатывают свои лунные программы, планируя отправку человека на спутник Земли и создание баз на поверхности Луны.

    Недавно стало известно, что один из приборов для китайской лунной космической станции не успели доставить из России из-за жестких требований.

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    Комментарии 17

    Гость03 Апр 2024 в 19:17
    Очередной распил.
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