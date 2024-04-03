Сверка часов: NASA разрабатывает стандарт времени для Луны по распоряжению Белого дома

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разрабатывает концепцию координированного лунного времени по поручению администрации Джо Байдена. Эту задачу специалистам поставил глава Управления по научно-технической политике Белого дома Арати Прабхакар, о чем стало известно 3 апреля из публикации Reuters.



До конца 2026 года космическому агентству предстоит разработать план единого стандарта лунного времени, который бы способствовал эффективной и безопасной передаче данных между космическими аппаратами, спутниками, базами и космонавтами, а также обеспечил надежную синхронизацию с Землей. Главная сложность заключается в том, что для человека на Луне земные часы отстают примерно на 58,7 микросекунды за земные сутки и имеют периодические отклонения, которые еще сильнее увеличивают расхождение лунного времени и земного.