Арестованный генерал-лейтенант Кузнецов находится на карантине в СИЗО «Лефортово»

Начальник главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов содержится в карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом 16 мая пишет ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.
«Юрий Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России. Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы он отказался», — заявил Алексей Мельников.
По его словам, после карантина, который длится до 10 дней, Кузнецова поместят к несудимому сокамернику. За этот период фигуранту уголовного дела предстоит сдать необходимые анализы, пообщаться с психологом, после чего его переведут из карантина в камеру. Согласно ФЗ №103, сокамерник должен быть ранее несудимым, арестованным по статье со схожей степенью тяжести.
235-й гарнизонный военный суд арестовал Юрия Кузнецова по подозрению во взятке —