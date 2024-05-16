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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Арестованный генерал-лейтенант Кузнецов находится на карантине в СИЗО «Лефортово»

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    Начальник главного управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов содержится в карантинной камере СИЗО «Лефортово». Об этом 16 мая пишет ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.

    «Юрий Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России. Администрация СИЗО сообщила, что от общения с членами ОНК Москвы он отказался», — заявил Алексей Мельников.

    По его словам, после карантина, который длится до 10 дней, Кузнецова поместят к несудимому сокамернику. За этот период фигуранту уголовного дела предстоит сдать необходимые анализы, пообщаться с психологом, после чего его переведут из карантина в камеру. Согласно ФЗ №103, сокамерник должен быть ранее несудимым, арестованным по статье со схожей степенью тяжести.

    235-й гарнизонный военный суд арестовал Юрия Кузнецова по подозрению во взятке — ч. 6 ст. 290 УК РФ. Статья подразумевает максимальное наказание в виде лишения свободы вплоть до 15 лет. В ходе обысков дома у Кузнецова были обнаружены и изъяты 100 миллионов рублей — в рублях и валюте. При этом в биографии Юрии Кузнецова не усматриваются следы предпринимательской деятельности. По данным «Фонтанки», взятка связана с благоустройством Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко.

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    Минобороны РФ
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