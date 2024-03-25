15 апреля — круглый стол «Обучение не вставая с дивана: как развивается рынок онлайн-образования»

Объем российского рынка онлайн-образования в 2023 году достиг 119,33 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее, по данным аналитического агентства Smart Ranking. Онлайн сегодня учатся и взрослые, и дети. Кто и зачем сегодня выбирает онлайн-образование, обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие варианты онлайн-образования существуют сегодня? Чему можно научиться онлайн, а чему — нельзя?
- Какие направления, курсы, профессии самые востребованные для онлайн-обучения (как детские, так и взрослые)?
- Чем программы онлайн отличаются от офлайн-программ повышения квалификации, программ высшего образования кроме способа подачи?
- С чем связан рост спроса на онлайн-обучение?
- Кто основной потребитель онлайн-курсов? Почему взрослые люди решают учиться дальше?
- Как можно оценить уровень качества онлайн-образования при выборе школы и программы?
- Как меняется рынок онлайн-образования и каковы здесь основные тренды?
- Будущее онлайн-обучения.
К участию в круглом столе приглашаются онлайн-платформы, школы и курсы, а также компании, создающие собственные платформы для обучения.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 15 апреля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Марина Семченкова, +7 (911) 208–10–11, marina.s@fontanka.ru