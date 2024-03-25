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    15 апреля — круглый стол «Обучение не вставая с дивана: как развивается рынок онлайн-образования»

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    Объем российского рынка онлайн-образования в 2023 году достиг 119,33 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее, по данным аналитического агентства Smart Ranking. Онлайн сегодня учатся и взрослые, и дети. Кто и зачем сегодня выбирает онлайн-образование, обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие варианты онлайн-образования существуют сегодня? Чему можно научиться онлайн, а чему — нельзя?
    • Какие направления, курсы, профессии самые востребованные для онлайн-обучения (как детские, так и взрослые)?
    • Чем программы онлайн отличаются от офлайн-программ повышения квалификации, программ высшего образования кроме способа подачи?
    • С чем связан рост спроса на онлайн-обучение?
    • Кто основной потребитель онлайн-курсов? Почему взрослые люди решают учиться дальше?
    • Как можно оценить уровень качества онлайн-образования при выборе школы и программы?
    • Как меняется рынок онлайн-образования и каковы здесь основные тренды?
    • Будущее онлайн-обучения.

    К участию в круглом столе приглашаются онлайн-платформы, школы и курсы, а также компании, создающие собственные платформы для обучения.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 15 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Марина Семченкова, +7 (911) 208–10–11, marina.s@fontanka.ru

    План мероприятий

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