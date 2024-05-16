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    Школьник на Старо-Петергофском попал под такси, выйдя из трамвая. Видео

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    15 комментариев

    Наезд на шестиклассника в Адмиралтейском районе Петербурга попал на камеру наблюдения. Обстоятельства оказались не самыми тривиальными.

    «Фонтанка.ру»

    ДТП произошло днем 15 мая возле дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту. Как видно на записи, на проезжей части подросток оказался, выйдя из трамвая на остановке вместе с приятелем. Водитель черной легковушки, как положено, остановился, чтобы пропустить высаживавшихся пассажиров электротранспорта, и все было нормально, пока мальчик не решил пойти в другую сторону.

    Он махнул другу, показав направление, и побежал через трамвайные пути и встречную. А выбежав из-за трамвая, тут же угодил под колеса такси. Его приятель с самокатом не сменил направление так же быстро и остался невредим. Пострадавший же получил открытый перелом голени и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

    За рулем «Джили» был 29-летний гражданин Кыргызстана. Он работает водителем в фирме, которой принадлежит машина. На миграционном учете мужчина состоит, нарушений ПДД за ним не числится.

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