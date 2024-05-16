Попытка перейти дорогу в Петербурге привела школьника на больничную койку

Водитель-иностранец сбил школьника в Адмиралтейском районе Петербурга. Это уже второй ребенок, угодивший под колеса при переходе дороги, за 15 мая.
В 15:30 среды у дома 52 по Старо-Петергофскому проспекту 29-летний гражданин Кыргызстана на автомобиле Geely Atlas сбил 12-летнего мальчика, ученика шестого класса одной из петербургских школ, стало известно «Фонтанке» 16 мая. Подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Он был без сопровождения родителей.
В результате подросток получил открытый перелом и ушибленную рану голени. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Известно, что водитель въехал в РФ всего неделю назад. Мужчина состоит на миграционном учете. Машина принадлежит коммерческой фирме, где он работает водителем. Нарушений ПДД за ним в последние полтора года не числится.
За сутки это уже второе ДТП с несовершеннолетним пешеходом в Петербурге. В шестом часу вечера 15 мая на Богатырском проспекте женщина на Ford Fusion сбила 9-летнюю девочку на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшая оказалась ученицей той же школы, где работает автомобилистка.
По данным УГИБДД, за 15 мая в Петербурге произошло 344 ДТП. Пострадавшие были в 11 из них. Травмы получили 9 взрослых и двое детей. Погибших не было. В Ленинградской области зафиксировали 49 дорожных аварий, в том числе пять с пострадавшими. Травмы в них получили четверо, еще двое — погибли. Детей среди жертв и пострадавших нет.