Экс-соратница Пригожина и эколог из Ульянки. Кто хочет пойти против Беглова на выборы

Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На круглом столе с политологами, депутатами и политиками в петербургском Доме журналистов представили будущих участников губернаторской гонки.

Формальным поводом стало обсуждение прошедшего за день до этого отчета губернатора Петербурга Александра Беглова. Его называли оптимистичным, эмпатичным, сильным хозяйственником.

Экспертный круглый стол, который организовали 15 мая, — уже традиционная предвыборная история. Модератором в этот раз выступил политтехнолог Илья Стрелков. Коллеги называют его одним из авторов идеи выставить на парламентские выборы в 2021 году однофамильцев против Бориса Вишневского* (признан иноагентом). Часть голосов тогда отошла другим двум Борисам Вишневским, и по одномандатному округу победить оригинальный обладатель этого ФИО не смог — депутатом Законодательного собрания он стал, пройдя по партийным спискам.

Фото: Ксения Клочкова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Экспертов Стрелков просил оценить, как они относятся к выступлению в БКЗ «Октябрьский» губернатора Александра Беглова. «Это было предвыборное послание, приглашение к честной конкуренции. Губернатор выступал с хорошим настроением. У него был кураж и драйв. А настроение во многом определяет поведение избирателей», — заявил политолог Дмитрий Гавра. «Разговоры про будущее необходимы», — согласилась политический психолог Инга Бурикова, впрочем, добавив, что ей не хватило конкретики, когда речь зашла об обещании сделать к 2030 году зарплаты в 180 тысяч рублей — не будет ли это за счет инфляции.



Спецпредставитель губернатора по работе в новых регионах Александр Малькевич (он собирается баллотироваться на довыборах в заксобрание) сказал, что губернатор очень эмпатичный и пропускающий через себя, и несколько раз повторил, что пора бы прекратить стесняться своих достижений; а хорошо бы и вовсе открыть в Петербурге выставку, как в Москве, — о достижениях разных районов города. Ведь, говорил Малькевич, люди из Купчино не всегда знают, как хорошо в Колпино. Стрелков в ответ закивал и заявил, что действительно выставка такая планируется городскими властями. Эксперты в один голос говорили о том, как губернатор эмпатичен, а все его слова отзывались для каждого, кто слушал его в БКЗ — и что наверняка зрители снимали выступление на телефоны, а значит об этом узнали еще больше будущих избирателей.

Небольшую ложку дегтя в бочку меда добавила депутат и лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Марина Шишкина. Она огорчена тем, что очень мало говорилось о проблемах и что трагедию с затонувшим автобусом губернатор обошел стороной — с людьми нужно разделять не только радость, но и горе. Шишкина сообщила, что поддержит на выборах Александра Беглова: «Это осознанное решение нашей фракции (депутаты «Справедливой России» в прошлом году вышли из партии, сохранив мандаты — прим.) не сегодняшнего дня. Этому губернатору досталось больше, чем всем остальным вместе взятым: коронавирус, санкции, СВО, холодные зимы». По словам Шишкиной, Беглов сохранил конструктивное общение с депутатами, и они могут решать проблемы жителей, общаясь с чиновниками напрямую. В отличие от времени прошлого спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова, при котором депутаты конфликтовали с чиновниками.

Глава фракции КПРФ Роман Кононенко заявил, что его партия выдвинет своего кандидата, но его имя пока рано называть. Через две недели обещает назвать кандидата и представитель партии «Новые люди» Дмитрий Павлов — решение, кого отправить и отправлять ли вообще, примут на конференции. Ещё один возможный будущий кандидат — Павел Брагин из «Зеленых». Руководителем партии в Петербурге он стал сравнительно недавно. Впрочем, экологической повесткой интересовался и до этого. Брагин избрался муниципальным депутатом в округе Ульянка и периодически то вешает скворечники в парке, то требует очистить речку Новая. Брагину, чтобы зарегистрироваться, нужно будет собрать подписи жителей и муниципальных депутатов, большинство из которых провластные.

«Постараемся пройти муниципальный фильтр, исходя из того, что много муниципальных депутатов поддерживают экологическую повестку», — заявил Брагин. «Фонтанке» он сказал, что договоренность с 50 депутатами у него уже есть (нужно больше 100 из минимум 3/4 муниципалитетов города). Назвать себя согласованным кандидатом Брагин в беседе с «Фонтанкой» отказался.

Еще одним участником круглого стола стала Мария Михайлова, руководитель компании «ИнФинТех». Ее собирается выставить на выборы партия «Родина». На круглом столе Михайлова сообщила, что продвигает IT-решения, является волонтером, помогает фронту. В планах у её компании открытие технопарка в областном Сосново. Коллеги Михайловой говорят, что часто видят её в компании главы муниципалитета Александра Патрушева. Ещё одна компания Михайловой — RC Group — в последние пару лет стала объектом критики, правда — в основном на сайтах, где комментарии легко покупаются. С критическими публикациями компания, занимающаяся разработкой программных решений для бизнеса, пыталась бороться через суд.

Впрочем, о другой своей части биографии она умолчала. Михайлова (в прошлом Майорова) с 2012 года стала создателем «Газеты о газетах» — медиа, которое позиционировало себя как разоблачителя либеральных СМИ и журналистов. Его сотрудница Мария Купрашевич пыталась внедряться в редакции медиа. Финансировал это, считалось тогда, Евгений Пригожин. Примерно в тот же период появилась прославившаяся затем «фабрика ольгинских троллей». О своей работе с Евгением Пригожиным Михайлова позже написала книгу — от знаменитого бунтаря, исходя из текста, она ушла со скандалом.



Упоминание об этом можно найти и в сети — однако в другом контексте: критики Марии утверждали, что бывший работодатель разошелся с ней, якобы имея к ней финансовые претензии. На вопросы «Фонтанки» о фабрике троллей и Пригожине Михайлова предпочла не отвечать. В партии «Родина», которая ещё некоторое время назад активно продвигала соратников Евгения Пригожина, заявляют, что порвали с этой семьей. «В 2023 году в партии сменилось руководство. Никакого отношения к «Родине» Евгений Пригожин в настоящий момент не имеет», — поспешили заверить там.

Помимо Михайловой и Брагина, ранее о своем желании баллотироваться в губернаторы заявляла Надежда Тихонова, лидер «Справедливой Росси» в Петербурге, родственница Сергея Миронова. Однако собеседники «Фонтанки» предполагали, что вряд ли она сможет пройти муниципальный фильтр — в отличие от «Родины», «СР» от Пригожина не открещивалась.



*Признан в РФ иностранным агентом. Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»