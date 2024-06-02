Почти единогласно. Как Беглов стал кандидатом в губернаторы от «Единой России»



Сенатор подчеркнул, что Александру Беглову «оказано доверие» президента Владимира Путина и председателя партии Дмитрия Медведева. Сенатор призвал коллег поддержать предложенную кандидатуру, «объединиться вокруг губернатора и приложить все силы, чтобы обеспечить его убедительную победу 8 сентября». «Я не сомневаюсь, что вы поддержите кандидатуру нашего товарища, губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова», — торжественно заявил секретарь партии.



Перед тем, как на сцену с предвыборной речью вышел сам Александр Беглов, делегатам показали ролик об успехах Петербурга в разных областях. Видео, впрочем, уже демонстрировали во время отчета губернатора перед Заксобранием. В этом году впервые ради отчета заседание парламента сделали выездным и провели в БКЗ «Октябрьский».



Получасовую речь действующий губернатор начал с настоятельного совета посетить проходящую там же, в комплексе «Россия — Моя история», выставку «Наш Петербург» о достижениях города.



«Очень важно, что партия всегда выполняет свои обещания. И люди это видят и ценят, и доверяют», — сказал Беглов, отметив, что с начала СВО «Единая Россия» «играет особую роль в сплочении общества». Он пояснил, что тысячи партийных волонтеров помогают бойцам фронта и мирным жителям, а по инициативе партии и, в частности, петербургского отделения были разработаны многие законы о поддержке участников спецоперации и их семей.



Львиную долю выступления заняло перечисление уже известных достижений и планов Петербурга с 2019 года. Беглов рассказал о больших стройках и проектах: широтной магистрали скоростного движения, Большого Смоленского моста, ВСМ, туристического кластера «Горская», «Острове фортов» в Кронштадте, вузовских кампусов и технологических долин. «10% науки сосредоточено в нашем городе», — отметил он. Также отдельно губернатор коснулся помощи городу-побратиму Петербурга Мариуполю и том, как город справлялся с пандемией COVID-19 .



Петербург — один из лидеров в деле поддержки семей с детьми и многодетных, а Социальный кодекс города можно «взять за образец», уверен градоначальник. «Я встречаюсь с зарубежными гостями, <...> и когда я им начинаю это рассказывать, они удивляются и говорят: "Не верим". Я им тогда даю книжечку на английском языке — Социальный кодекс», — рассказал губернатор.



В 2024 году в городе практически победили дефицит школ и детских садов, а созданная Градостроительная комиссия блюдет за соблюдением политики в сфере жилого строительства — сколько жилья, столько и социальной инфраструктуры. Бассейнам в школах, видимо, уже можно не удивляться: теперь там появляются и балетные классы. «Вот наш город <...> был первым, где родился балет, наш российский балет», — сказал глава Петербурга. Начинается новый этап: обновить типовые школы и старые школы в центре города.



«Сколько ни говори халва, во рту слаще не будет. Нам надо было что сделать в первую очередь? Конечно, заработать деньги. И мы с вами это сделали», — отметил Беглов.



Бюджет города, которому в 2024 году был обещал триллионный доход, достиг этих показателей уже в 2022 году. Градоначальник рассказал об одной из причин успеха: «Я согласен, что… Один из лозунгов "Единой России" — это нужно ухаживать за инвестором, как за деревом. Чем больше ухаживаешь, тем больше плодов получаешь».



После губернаторского выступления объявили перерыв, во время которого делегаты должны были проголосовать, поддерживают ли они избрание Беглова кандидатом от «Единой России». В холле моментально выстроились две очереди: первая, побольше, на получение бюллетеней, вторая — к вендинговым автоматам. Некоторые делегаты, кажется, были разочарованы отсутствием съестного. «Буфета нету. Большое упущение», — заметила одна из участниц. Периодически всех подгоняли звонки с просьбой проголосовать и оперативно пройти в зал.