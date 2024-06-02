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    «За 200 голосов, против — один». «Единая Россия» проголосовала за выдвижение Беглова на выборы губернатора Петербурга

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    «Единая Россия» 2 июня выдвинула губернатора Александра Беглова кандидатом на выборы главы Петербурга, передает корреспондент «Фонтанки». Решение было принято по итогам тайного голосования делегатов на XXXVIII конференции регионального отделения партии.

    Об итогах голосования объявил секретарь генсовета «Единой России», сенатор Андрей Турчак.

    «За 200 голосов, против — один», — объявил Турчак.

    Выдвинуть свою кандидатуру действующего градоначальника попросила блокадница Людмила Смирнова. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил губернатору баллотироваться от «Единой России».

    Выборы губернатора Петербурга продлятся три дня — с 6 по 8 сентября. Также в эти дни пройдут довыборы в Заксобрание Петербурга. Кроме того, горожанам предстоит избрать муниципальных депутатов.

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    Выборы губернатора ПетербургаАлександр БегловЕдиная Россия
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