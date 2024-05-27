Армия ветеранов-пенсионеров, Семак и Пиотровский. Как Беглова отправляли на выборы от «Единой России»

Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Губернатор Петербурга Александр Беглов пойдет на перевыборы от «Единой России». Выдвинуться его попросила блокадница Людмила Смирнова, а директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский предложил стать партийным кандидатом. Еще пять лет назад врио губернатора Петербурга старательно открещивался от партии власти, в создании которой принимал участие и сам.



Утром 27 мая Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко и Александр Беглов возложили цветы к памятнику Петра Первого. Затем, пройдя через липовый сад у Мариинского дворца, оказались в Законодательном собрании, где вручили награды новым почетным жителям Петербурга. После торжественной части был банкет — на столах во внутреннем дворе расставили деликатесы, черную и красную икру. Однако именно в этом мероприятии Медведев и Беглов участия не приняли — в их программе стояла встреча в партии «Единая Россия».



Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Там после вступления слово дали блокаднице Людмиле Смирновой. «Я считаю, что вам просто необходимо продолжить служить нашему городу, выполнить все данные ранее обещания и согласиться, чтобы вашу кандидатуру выдвинули на предстоящих выборах», — сказала Смирнова. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил Александру Беглову баллотироваться от «Единой России». Дмитрий Медведев, председатель партии, ответил: «Здешнее региональное отделение насчитывает 30 тысяч человек. Это мощная сила... Просил бы региональное отделение поддержать кандидатуру Александра Беглова на конференции».



История взаимоотношений «Единой России» и Александра Беглова извилиста. В 2003 году, когда партия переименовалась из «Единство и Отечество — Единая Россия» в нынешнюю «Единую Россию», Беглова назначили секретарем регионального отделения, а позже включили в высший совет партии. Тогда же он участвовал в выборах в Госдуму по списку «ЕР» и затем от мандата отказался, перейдя на службу в администрацию президента.



В 2019 году, вернувшись в губернаторское кресло (должность врио губернатора он уже занимал пару месяцев в 2003 году), Беглов пошел на выборы в качестве самовыдвиженца. По словам собеседников «Фонтанки», политтехнологи тогда решили, что так будет лучше для результата и имиджа. Сам же Беглов на дебатах объяснял, что хочет быть выше политических амбиций, поэтому решил стать независимым кандидатом. Сразу после этого заявления в августе 2019 года с сайта «Единой России» пропала его биография с указанием партийных должностей. Его членство в партии тогда было приостановлено. Сейчас он является ее сторонником.

Теперь собеседники «Фонтанки» утверждают, что идти на выборы в 2024 году от «Единой России» Беглову рекомендовали опять же политтехнологи. «Кто бы там что ни говорил про рейтинги — у кого низкий, у кого высокий, это системная история. Собянин тоже пошел от партии. Сейчас тренд такой. Да и собирать подписи не надо», — говорит один из депутатов-единороссов. По идее, сказали «Фонтанке» в пресс-службе партии, Беглову до конференции нужно будет провести встречи с 75% председателей первичных ячеек. Доказывать свое право быть кандидатом на праймериз, как в случае с желающими стать депутатами, ему не нужно.

После программных заявлений в отделении партии прошла встреча с жителями, говорится в пресс-релизе Смольного. Один из них обратился к Беглову от лица военнослужащих. Он сказал спасибо губернатору за восстановление «наших ребят». А также зачитал вопрос, упомянув уникальные медико-социальные проекты и инициативы Владимира Путина, — интересовало участника боевых действий, планируется ли предоставление социальной няни семьям участников СВО. В ответ Беглов пересказал уже звучавшие от него тезисы: город обеспечил пособие молодым матерям, решил выдавать материнский капитал для третьего и последующих детей в многодетных семьях. Вопрос про няню, естественно, его не удивил — глава города заявил, что внесет такую инициативу в Законодательное собрание, а там ее примут как можно быстрее.

Еще одна девушка на встрече попросила Беглова поддержать студенческие семьи. Губернатор вновь обрадовался вопросу и рассказал, что город не разделяет семьи на городские или студенческие и для всех предоставляет социальную помощь — с сентября бесплатные детсады, с августа еще и социальный набор для новорожденных.

«Что же в наборе? Не интригуйте», — обратился к Беглову Медведев. «Прибор для подогрева молочка, видеосвязь с ребенком и с мамой, мокрая пеленка, ночной светильничек очень интересный, красивое хорошее полотенце для малыша с надписью «Санкт-Петербург» и инструкция, как получить те или иные льготы», — отвечал губернатор. Медведеву ответ понравился — он добавил, что вспоминает своих сокурсников, заводивших семьи в студенческие годы, и до сих пор удивляется их храбрости. Последним выступил небезызвестный житель Петербурга Сергей Семак: «Александр Дмитриевич, вы тоже на своем посту трудитесь 6 лет. Я хочу пожелать нам всем находиться на своем месте, чтобы приносить пользу и благо для нашей страны, которая находится в непростой ситуации. Я думаю, что для русского человека вера — это тот фундамент, на котором будет строиться будущее страны». Медведев кивнул. Ему понравилось сравнение: «Такая нумерология — 6 лет губернатор, 6-й раз подряд «Зенит» стал чемпионом. В этом залог будущих побед».

Судя по всему, участники встречи станут доверенными лицами Александра Беглова. В 2019 году в общественный штаб кандидата уже входил тренер «Зенита» Семак, а также Герой Советского Союза Александр Ватагин, директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, председатель совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели и ветеран Василий Волобуев. Последний, кстати, тоже был на встрече в партии. После нее он, как говорится в соцсетях «Единой России», заявил, что Беглова на выборы выдвинула «шестисоттысячная армия ветеранов-пенсионеров».

Кто станет соперником Александра Беглова на выборах, все еще до конца неясно. О своем желании баллотироваться недавно заявили представитель партии «Родина» Мария Михайлова, известная как создатель фабрики троллей, а также представитель «Зеленых» — муниципальный депутат Павел Брагин.



В телефонных опросах у петербуржцев интересуются их отношением к 77-летнему исключенному из фракции КПРФ депутату Борису Звереву (партии тогда не понравилось, что он голосовал так же, как и «Единая Россия»), а также к депутату Госдумы от «Новых людей», калмыцкому кавээнщику Сангаджи Тарбаеву.



Последний в разговоре с «Фонтанкой» подтвердил, что его кандидатура рассматривается партией. Он не считает себя плохим кандидатом в губернаторы города, если выбор партии падет на него, хотя в самом Петербурге бывал только как турист. «У нас много таких руководителей регионов, которые не имеют отношения к региону, здесь главное эффективность управленца. Я не могу сказать, что у меня много опыта для управления таким большим городом, здесь нужна команда, поэтому неправильно рассуждать категориями свой или не свой». Тарбаев добавил, что не понимает пока ситуацию и хочет разобраться, кто субъект, а кто объект в этой истории. «Я в чужих играх не участвую, поэтому решения об участии пока нет. Я не играю в игры, когда моим именем решают сиюминутные чужие задачи. Нужно в этом разобраться».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»