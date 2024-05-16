Енот выбежал на поле во время матча MLS «Филадельфия Юнион» — «Нью-Йорк Сити»

Во время первого тайма матча североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) между «Филадельфией Юнион» и «Нью-Йорк Сити» на поле выбежал енот.
Событие произошло вечером 15 мая в городе Честер, пригороде Филадельфии. Енот появился на поле на 20-й минуте игры, и для его поимки матч пришлось приостановить на несколько минут. В конце концов одному из работников удалось поймать животное и вынести его со стадиона, покрыв мусорным контейнером. После матча представитель MLS в социальной сети сообщил, что «Енотиньо Енот» провел на поле 161 секунду, что стало рекордом среди енотов в истории MLS.
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Major League Soccer / YouTube
Клуб «Филадельфия» сообщил, что енот был передан сотрудникам компании Hoffman’s Exterminating, которая занимается борьбой с вредителями, и отпущен на свободу. Сам матч завершился победой «Нью-Йорка» со счетом 2:1.