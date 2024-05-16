Самолёт из Петербурга совершил вынужденную посадку в Победилово. Проверку начали три прокуратуры

Транспортная прокуратура двух регионов выясняет, при каких обстоятельствах летевшие в Уфу из Петербурга пассажиры авиакомпании «Россия» оказались в аэропорту Кирова 16 мая. Надзор ещё одного разбирается с задержкой обратного рейса.



По данным онлайн-табло Пулково, рейс № 6423 вылетел из Петербурга в 7:45 в соответствии с расписанием, но вместе уфимского аэропорта приземлился в Победилово.



Без учёта членов экипажа, на борту находились 83 пассажира. К месту назначения их доставит резервный самолёт, уточнили «Фонтанке» в авиакомпании «Россия». Вылет из Кирова ожидается в 15:00. Судя по табло аэропорта в Уфе, рейс задерживается примерно на шесть часов.

