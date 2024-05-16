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    В Эрмитаже и Нижнем парке Петергофа эвакуация

    Один из лучших тхэквондистов России погиб под Петербургом. Смертельной стала попытка обгона на мотоцикле

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    В ДТП во Всеволожском районе Ленобласти погиб спортсмен — мастер спорта по тхэквондо. Об этом стало известно «Фонтанке» 16 мая.

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    ДТП произошло, по данным петербургской полиции, 15 мая в 18:15 в посёлке имени Морозова на улице Скворцова, 34. По предварительной версии, 22-летний мотоциклист на своей «Ямахе» пошёл на обгон, но не справился с управлением и сначала врезался во встречный грузовик «Ивеко Дэйли», за рулем которого был 32-летний мужчина из Узбекистана, а потом в попутный автомобиль «Эксид TXL» под управлением 36- летней женщины. Мотоциклист погиб на месте. За последние полтора года у него около 30 штрафов за нарушения ПДД. Штрафы, по информации «Фонтанки», частично оплачены.

    «Родственник на месте», — сообщала «Мотосолидарность».

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    Молодой человек, по данным «Фонтанки», занимался тхэквондо, мастер спорта. Среди его наград — бронза на первенстве России, завоёванная несколько лет назад. Два года назад он участвовал в чемпионате России, вошёл в десятку лучших спортсменов. Он жил в посёлке имени Морозова.

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