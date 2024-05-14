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    Голос из телефона обвинил петербургскую учительницу в удушении ученика. Нервы выдержали не у всех

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    Сообщение в полицию отправило учителя школы-интерната № 9 Калининского района Петербурга в больницу. Ее обвинили в удушении ученика.

    Как стало известно «Фонтанке», утром 14 мая в полицию поступил звонок о том, что учительница химии якобы задушила ученика шнуром. Правоохранители приехали на место, но ничего подобного не обнаружили. Однако ситуация заставила понервничать все руководство школы. В итоге пожилой учительнице поплохело, и ее забрала скорая помощь.

    При этом, по предварительным данным «Фонтанки», в школе нет преподавателя с теми инициалами, которые были указаны при сообщении в полицию. Администрация Калининского района проводит проверку в образовательном учреждении, а полицейские ищут злоумышленника.

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