IT и английский: где найти для ребенка школу, в которую хочется ходить самому

Образование в современном мире должно быть качественным и гибким, чтобы стать не только полезным детям, но и удобным родителям. А это значит, что должно быть больше школ с разными подходами и уклонами. В Петербурге их количество выросло: в Московском и Приморском районах открылись 2 частные школы TOP IT SCHOOL. Они предлагают полноценную программу, соответствующую ФГОС, углубленное изучение IT и английского языка.
TOP IT SCHOOL входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП», а это более 260 филиалов дополнительного образования. В этой сети открыт IT-колледж со 130 филиалами, создан IT-университет, у которого этих филиалов 15, а 20 отделений — у языковой академии. А еще здесь работают междугородние и международные детские лагеря.
Нет буллингу!
Одна из главных задач TOP IT SCHOOL — создание психологического комфорта, который помогает раскрыть внутренний потенциал каждого ребенка. Здесь делают особый акцент на психологию коммуникации, ораторские навыки, уверенность, эмоциональный интеллект, критическое мышление — то есть, на те навыки, от развития которых зависит формирование сильного внутреннего стержня ребенка.
Погружение в IT-технологии
Кроме основных предметов, здесь есть дисциплины, которые не преподают в обычной школе: программирование, 3D-моделирование, дизайн, разработка сайтов, мобильных приложений и компьютерных игр. И, разумеется, предусмотрено углубленное изучение английского языка, необходимого всякому специалисту: ежедневные занятия у детей дополняются разговорным клубом и театральными постановками.
Как проходит обучение
В учебном процессе используются высокие технологии, меняющие подход к обучению:
- у каждого ребенка — свое рабочее место в компьютерной лаборатории;
- для всех — фото- и видеолаборатории;
- современные оснащенные лаборатории робототехники;
- использование VR-очков для познания мира.
Что-то в школу захотелось...
Если вы хотите увидеть все это своими глазами и проверить, так ли все интересно, то у вас есть возможность прийти на день открытых дверей. TOP IT SCHOOL приглашает родителей 18 мая в 15:00, чтобы узнать, что может дать современная школа ребенку. Гости смогут получить всю необходимую информацию о программе, формате и условиях поступления.
Записаться можно по телефону +7 (812) 214-23-73 или на сайте. Количество мест на 2024/2025-й ограничено.
Фото предоставлено пресс-службой школы
ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ», ИНН 7841044256