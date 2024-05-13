IT и английский: где найти для ребенка школу, в которую хочется ходить самому

Образование в современном мире должно быть качественным и гибким, чтобы стать не только полезным детям, но и удобным родителям. А это значит, что должно быть больше школ с разными подходами и уклонами. В Петербурге их количество выросло: в Московском и Приморском районах открылись 2 частные школы TOP IT SCHOOL. Они предлагают полноценную программу, соответствующую ФГОС, углубленное изучение IT и английского языка.



TOP IT SCHOOL входит в крупнейшую федеральную сеть образовательных центров «Академии ТОП», а это более 260 филиалов дополнительного образования. В этой сети открыт IT-колледж со 130 филиалами, создан IT-университет, у которого этих филиалов 15, а 20 отделений — у языковой академии. А еще здесь работают междугородние и международные детские лагеря.



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