Место притяжения. Три ДТП друг за другом заставили покраснеть КАД возле Мурино

На северо-востоке Петербурга 14 мая средь бела дня выросли «бордовые» пробки. На нескольких километрах КАД в течение пары часов столкнулись восемь машин.
Первая авария произошла около 12:55 на
Затем в половине второго часа дня поступила информация о ДТП на
Все аварии обошлись без пострадавших. А вот движение они изрядно затруднили. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся на
Одновременно с этим плотно стоит и въезд в Мурино. На Центральной улице идут работы. Плотный затор из Петербурга начинается уже на улице Руставели, стоят также Муринская дорога и съезды с КАД.