Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    767мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Место притяжения. Три ДТП друг за другом заставили покраснеть КАД возле Мурино

    1383
    2 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    На северо-востоке Петербурга 14 мая средь бела дня выросли «бордовые» пробки. На нескольких километрах КАД в течение пары часов столкнулись восемь машин.

    Первая авария произошла около 12:55 на 30-м километре внешнего кольца КАД, в районе Мурино. Там столкнулись три легковые машины, заняв второй и третий ряды, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    ПоделитьсяПоделиться

    Затем в половине второго часа дня поступила информация о ДТП на 33-м километре внешнего кольца. В первом и втором рядах столкнулись два легковых автомобиля и один грузовик. Наконец, в районе 14 часов на 31-м километре внешнего кольца КАД, на развязке с автодорогой Петербург — Матокса, столкнулись еще две легковые машины.

    Все аварии обошлись без пострадавших. А вот движение они изрядно затруднили. По данным «Яндекс.Пробок», затор растянулся на 6 километров, начинаясь почти у развязки с Шафировским проспектом.

    ПоделитьсяПоделиться

    Одновременно с этим плотно стоит и въезд в Мурино. На Центральной улице идут работы. Плотный затор из Петербурга начинается уже на улице Руставели, стоят также Муринская дорога и съезды с КАД.

    Фото: «Мегаполис»
    Фото: «Мегаполис»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП на КАДКАДПробки
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close