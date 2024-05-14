Володин: достали легионеры в российском футболе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал нынешний лимит на легионеров в чемпионате России по футболу. На заседании комитета по физической культуре и спорту с кандидатом на должность министра спорта в новом правительстве РФ Дегтяревым Володин заявил, что его «достало» засилье иностранных футболистов в РПЛ.



«Все это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь. Мы должны сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята», — заявил Володин.