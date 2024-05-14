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    Володин: достали легионеры в российском футболе

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    Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал нынешний лимит на легионеров в чемпионате России по футболу. На заседании комитета по физической культуре и спорту с кандидатом на должность министра спорта в новом правительстве РФ Дегтяревым Володин заявил, что его «достало» засилье иностранных футболистов в РПЛ.

    «Все это достало. Эти легионеры… Собирают их с Африки, с других стран. Что это такое? Стыд! Восемь легионеров на футбольном поле. Трое только те, кто играет в национальной команде. Это о чем говорит? Задумайтесь. Мы должны сделать все, чтобы на поле выходили наши ребята», — заявил Володин.

    Он добавил, что на развитие детского и массового спорта в России тратятся огромные средства.

    Напомним, что с сезона-2022/23 в премьер-лиге новый формат лимита на легионеров: не более 14 иностранных футболистов в заявке и не более 8 одновременно на поле.

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