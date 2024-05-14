Петербуржец получил по году условно за каждый выстрел на площадке для выгула собак на Луначарского

Стрельба на площадке для выгула на проспекте Луначарского в Петербурге обернулась условным сроком для собачника, который достал пистолет, решая вопрос о распорядке прогулок с питомцами.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 14 мая, Выборгский районный суд признал Никиту Шашина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он дважды выстрелил из пистолета Fantom на проспекте Луначарского, 68/2, не найдя общего языка с 37-летним мужчиной.



«Фонтанка» рассказывала, что предметом спора стала огороженная закрытая площадка для выгула собак — в распорядке её использования не сошлись старожилы и «молодёжь». Около десяти часов вечера 27 апреля 2022 года конфликт достиг пика, стрельбу слышно на видео. По словам одного из местных жителей, один из мужчин напрыгнул на новичка, доставшего пистолет. Тот, как говорили, предупредил о готовности применить оружие и сделал это. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии, по предварительным данным, пуля сломала ему черепную кость.

