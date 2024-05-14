Реклама

    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    767мм

    42%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Петербуржец получил по году условно за каждый выстрел на площадке для выгула собак на Луначарского

    2193
    6 комментариев

    Стрельба на площадке для выгула на проспекте Луначарского в Петербурге обернулась условным сроком для собачника, который достал пистолет, решая вопрос о распорядке прогулок с питомцами.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 14 мая, Выборгский районный суд признал Никиту Шашина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он дважды выстрелил из пистолета Fantom на проспекте Луначарского, 68/2, не найдя общего языка с 37-летним мужчиной.

    «Фонтанка» рассказывала, что предметом спора стала огороженная закрытая площадка для выгула собак — в распорядке её использования не сошлись старожилы и «молодёжь». Около десяти часов вечера 27 апреля 2022 года конфликт достиг пика, стрельбу слышно на видео. По словам одного из местных жителей, один из мужчин напрыгнул на новичка, доставшего пистолет. Тот, как говорили, предупредил о готовности применить оружие и сделал это. Пострадавшего увезли в больницу в тяжёлом состоянии, по предварительным данным, пуля сломала ему черепную кость.

    Шашин был арестован, вину на тот момент он не признавал.

    К приговору подсудимый признал вину частично и возместил ущерб потерпевшему. Суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close