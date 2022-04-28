Кто сказал «гав»? За что собачники на проспекте Луначарского проливают кровь

Накануне между домами 62 и 68 по Луначарского сошлись условные «старожилы» и «молодежь». Загавкали собаки, прозвучали выстрелы, вдалеке замаячило уголовное дело.



Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





В 2021 году в Петербурге насчитывалось около 1 миллиона кошек и 300 тысяч собак. И если первые в уходе не особо привередливы (подскочившие цены на корм в расчет не берем), то собакам нужно больше внимания, но главное — прогулки, как минимум дважды в день. В городе, по данным Смольного, существуют 32 оборудованные площадки для выгула и еще около десятка планируется построить. Неудивительно, что собачники бьются за каждый час, проведенный «за решеткой». Так, накануне между домами 62 и 68 сошлись условные «старожилы» и «молодежь». Загавкали собаки, прозвучали выстрелы, вдалеке замаячило уголовное дело.



Площадка на проспекте Луначарского — место, за которое местные владельцы собак бились больше 12 лет. Люди добивались ремонта единственного в округе островка, на котором можно спустить питомца с поводка, дать ему вдоволь набегаться за палкой и позаниматься на снарядах. Чтобы позволить всем желающим с комфортом пользоваться участком, «старожилы» составили расписание и, по словам собаководов, объясняли новичкам, во сколько нужно приходить, чтобы не помешать другим. Но затем к ним начали приходить владельцы, которых «хранители» площадки называют «великовозрастными детьми». Начались конфликты.

«У нас произошёл конфликт с женщиной, выгуливающей там трех агрессивных доберманов, которая вела себя не совсем адекватно. Мы пришли на площадку около 22:30 позаниматься со своими собаками, куда нас не пустили. Женщина и мужчина сказали нам, что собаки агрессивные и после 22:00 эта площадка принадлежит им. На вежливый вопрос, когда они уйдут и когда мы сможем туда зайти со своими собаками, получили ответ: «Когда надо будет, тогда и уйдём», а затем многочисленные угрозы и оскорбления в наш адрес…» — рассказывает в соцсетях одна из сторон о предыстории конфликта.



«Ни разу до появления этих «детей» великовозрастных у нас не было такого скандала! Да, приходили разные люди — и пьяные с собаками, и просто откровенные хамы, но даже с ними нам удавалось решить проблему вполне быстро и без истерик. Женщина с доберманами — известная заводчица с прекрасной репутацией порядочного человека. С ней есть договоренность о времени. Это 10:00 и 22:00 каждый день, она всего-то полчаса занимает площадку. Этой договоренности несколько лет!» — говорится в анонимном сообщении одного из собачников.

По словам автора, накануне вечером группа молодых людей пришла на площадку и «начала качать права». В ходе конфликта один из новичков показал травматический пистолет, после чего на него прыгнул оппонент. Владелец оружия после предупреждения о готовности применить его выстрелил два раза, попав нападавшему в грудь и в лоб. Пострадавшего госпитализировали и поместили в реанимацию, на владельца пистолета готовятся возбудить уголовное дело. «Старожилы» же написали заявление в прокуратуру на распространение клеветы о владелице доберманов. Некая девушка обвинила Наталью в том, что ее собаки бросались на людей.



Представительница «молодежи», попросившая не называть имя из-за поступающих ей угроз, рассказала, что на этой площадке для выгула царит нездоровая атмосфера.

«У нас на территории школы гуляют адекватные собачники. Их периодически выгоняют оттуда. Я спросила ради интереса, почему не ходят на площадку для выгула собак. Ответ был, что там дедовщина. И попасть туда и влиться в «коллектив» просто нереально. Поэтому они гуляют отдельно. Туда много кто не ходит именно по этой причине», — пояснила девушка.

По словам собеседницы «Фонтанки», в момент конфликта со стрельбой на территории были собаки разных размеров, при этом пресловутых доберманов не было. Она считает, что «старожилы» закрылись от «чужих».

«При мне подошла взрослая пара и спрашивала самозахватчиков — а можно мы войдём, собачка у нас не агрессивная, на что неадекватный парень ответил: «Нет, моя собака чужих не любит и загрызет вашу». Пара расстроилась и ушла. Разве это нормально? А может, они так детские площадки еще оккупируют? Площадки же общего пользования и может приходить любой желающий», — отметила девушка.



«Все произошло очень быстро, когда мы вошли на площадку. Я больше смотрела за своей собакой. Меня больше всего удивило, что группа людей повесила замок на вход. И сказала, что чужих пускать не будут. Когда мы спросили, по какому праву, — нас послали. Но мы не ушли, и после долгих переговоров они нам открыли. Мы вошли, я спустила собаку с поводка и следила за ней, а за спиной мужчины продолжили ссориться. Угрозы, крики, потом выстрелы. Я поймала свою испугавшуюся собаку и увидела, что у самого активного и угрожавшего всем мужчины лицо в крови. Он подбежал к нам и тоже начал орать на нас. Он был как будто пьян. Площадку закрыли и никого не выпускали до приезда полиции», — рассказала свидетельница конфликта.

«Фонтанка» связалась с владелицей доберманов Натальей. Она действительно опытная заводчица и основательница питомника. Наталья отказалась давать какие-либо комментарии, заявив, что сейчас не подходящее время для хайпа — пострадал человек. Женщина отметила, что в данный момент готова общаться только с прокуратурой и СК.



Олеся Михайлова, «Фонтанка.ру»

