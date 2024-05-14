Ещё один. На месте обрушения дома в Белгороде продолжают находить тела

На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде 14 мая обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв увеличилось до 17 человек, информирует МЧС РФ.

Это второе сообщение о новом погибшем за час с небольшим.