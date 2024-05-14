Ещё один. На месте обрушения дома в Белгороде продолжают находить тела

На месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде 14 мая обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, количество жертв увеличилось до 17 человек, информирует МЧС РФ.
Это второе сообщение о новом погибшем за час с небольшим.
12 мая в результате прямого попадания снаряда в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки на улице Щорса. Пострадали 20 человек, среди них двое детей и трое спасателей. Спасти удалось 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Накануне в МЧС сообщили о завершении поисковых работ и разбора завалов.