Западный скоростной диаметр закроют 25 мая для автомобилей на несколько часов: публикуем схему перекрытий

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В обычные дни на велосипеде выезжать на автомагистрали нельзя, и только во время ЗСД Фонтанка Феста велосипедисты смогут покорить Западный скоростной диаметр. Конечно, это потребует ограничить движение автомобилей. Рассказываем, что и когда будет перекрываться 25 мая.



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С 16:00 25 мая до 01:00 26 мая (т.е. до окончания мероприятия) будет закрыто движение транспорта по Западному скоростному диаметру на участке от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении. При этом в северном направлении движение будет осуществляться в обычном режиме. Съезд с ЗСД при движении со стороны трассы Е-18 «Скандинавия» возможен на КАД (Север), Шуваловский проспект и Богатырский проспект.



Также 25 мая будут закрыты для движения следующие заезды на ЗСД в южном направлении:

с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыт заезд на ЗСД с Богатырского проспекта в южном направлении;

с 16:00 25 мая до 01:00 26 мая закрыты заезды на ЗСД с Васильевского острова (с набережной Макарова и с проспекта Крузенштерна) в южном направлении;



с 18:00 25 мая до 00:00 26 мая будет также закрыт съезд с ЗСД на набережную реки Екатерингофки при движении с юга на север. Ближайший съезд на улично-дорожную сеть возможен только на набережную Макарова.



Во время проведения ЗСД Фонтанка Феста выбирайте альтернативные маршруты по дорогам города Санкт-Петербурга. Надеемся, что временное перекрытие участка ЗСД на один день, да и то не весь, не доставит серьезных неудобств автомобилистам, которые могут без ограничений пользоваться этой трассой в другие дни.