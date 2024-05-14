Женщина, которой пробило голову льдиной в Петербурге, отсудила 6,5 млн рублей

Петербурженка, пострадавшая от падения льдины, отсудила компенсацию у компании, обслуживающей дом, с которого та свалилась. После комы и сложных операций ей приходится бороться за себя уже на поле закона.



Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск Валентины Лежневой к «БТК Девелопмент» и взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 6,5 миллиона рублей и 83 700 рублей судебных расходов. Об этом 14 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Днем 13 декабря 2021 года женщина шла возле торгового дома «Эсдерс и Схеффальс» на набережной Мойки, 73, когда с его крыши на нее упала глыба льда. Пострадавшую увезли в больницу с проникающей черепно-мозговой травмой. Месяц Валентина Лежнева провела в коме, после перенесла несколько сложных операций. В 2022 году женщина получила инвалидность. О том, через что ей пришлось пройти, Валентина рассказала «Фонтанке».