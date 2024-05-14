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    Женщина, которой пробило голову льдиной в Петербурге, отсудила 6,5 млн рублей

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    Петербурженка, пострадавшая от падения льдины, отсудила компенсацию у компании, обслуживающей дом, с которого та свалилась. После комы и сложных операций ей приходится бороться за себя уже на поле закона.

    Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел иск Валентины Лежневой к «БТК Девелопмент» и взыскал с компании компенсацию морального вреда в размере 6,5 миллиона рублей и 83 700 рублей судебных расходов. Об этом 14 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Днем 13 декабря 2021 года женщина шла возле торгового дома «Эсдерс и Схеффальс» на набережной Мойки, 73, когда с его крыши на нее упала глыба льда. Пострадавшую увезли в больницу с проникающей черепно-мозговой травмой. Месяц Валентина Лежнева провела в коме, после перенесла несколько сложных операций. В 2022 году женщина получила инвалидность. О том, через что ей пришлось пройти, Валентина рассказала «Фонтанке».

    По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что сотрудники «БТК Девелопмент» не обеспечили безопасное содержание кровли и фасада, из-за чего произошло падение льда. Изначально дело возбуждали об оказании небезопасных услуг, до суда оно дошло уже по другой квалификации — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Обвиняемым стал 60-летний старший инженер компании. Однако в декабре 2023 года суд прекратил дело за истечением сроков давности.

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